lost in translation. Das Magazin mit dem Dokublog

Mit Beitragen von Ralf Wendt: Was ist Europa | Andrea Rothenburg: Frollein Europa | Tom Heithoff: Versteh ich nicht | JB Lohmann: Lost in kroatisch | Jan Schilling: Ich bleibe! | Jan Schilling: Übersetzung vergessen | Leonie L. Maschke: OT Müller |Tom Schimmeck: Die Sau des Monats | Marie Wennersten: Über das Hörspiel in Europa | Peter Lewis: Über die Geschichte des BBC | Malte Jaspersen: Über das Feature: Man muss hoffen sonst wirds hart