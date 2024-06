Christoph Willibald Gluck „Orfeo ed Euridice“

per Mail teilen

Oper in 3 Akten



Orfeo: Anthony Roth Costanzo

Euridice: Ying Fang

Amore: Elena Villalón

Orchester und Chor der Metropolitan Opera

Musiklische Leitung: Christian Curnyn



(Zeitversetzte Übertragung aus der Metropolitan Opera New York)

Es sind tiefe Fragen nach der Liebe über den Tod hinaus, nach dem Umgang mit Verlust und der Macht der Musik. Orpheus will die gestorbene Eurydike aus der Unterwelt zurückholen. Mit dieser 1762 in Wien uraufgeführten "Reformoper" wollten Christoph Willibald Gluck und sein Librettist Ranieri de' Calzabigi das "Barbarische, Veraltete, Überfrachtete" über Bord werfen. Herausgekommen ist ein kompaktes Stück mit eher schlichter, innerlicher Musik anstatt virtuosem Vokal-Feuerwerk. Die Oper steht und fällt mit der Titelpartie des Orpheus, an der Met gesungen von dem Countertenor Anthony Roth Costanzo.