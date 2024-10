Bislang war sein Name vor allem Theaterkennern ein Begriff. Seit einigen Jahren spielt der 28-Jährige im Ensemble des renommierten Hamburger Thalia-Theaters. Jetzt ist Johannes Hegemann in seiner ersten Kinorolle zu sehen: Er spielt die Figur des Hans Coppi, ein Widerstandskämpfer zur Zeit des Nationalsozialismus in Berlin. „In Liebe, Eure Hilde“, so heißt der Film, mit dem Johannes Hegemann das Tor Film aufgestoßen hat.