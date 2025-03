In „Wollstonecraft“, frei nach Mary Shelley und deren Frankenstein, loten die frankokanadische Dramatikerin Sarah Berthiaume und die italienische Regisseurin Camilla Dania die Abgründe von Schöpfung und Fortpflanzung aus - in einer dystopischen, feministischen Gothic-Komödie.

Probleme mit der Produktivität

Marie, die Hauptfigur, hat einen Roman geschrieben – der ist den Kritikerinnen nicht feministisch genug. Jetzt steckt Marie in der Krise: „Was sagt das über mich aus, wenn ich so etwas hervorbringe? Bin ich vielleicht die schlechteste Feministin der ganzen Welt?“

Marie will jetzt wenigstens als Mutter produktiv sein, doch sie „produziert“ nur eine Fehlgeburt nach der anderen. „Und was mache ich jetzt mit meinen Produkten?“ fragt sie sich. „Ich bewahre die Miniföten im Kühlschrank auf.“

Was ist Kreation, was ist künstlich?

Die Bühne ist eine Mischung aus Krematorium und Küche: Eine riesige schwarze Steinwand, mit großer Tür in der Mitte – die Tür zu einem futuristischen, übergroßen Kühlschrank, in dem Marie ihre Fehlgeburten aufbewahrt. Später wird sie die Miniföten in einen 3D-Drucker legen – und eine überraschend lebendige Schöpfung hervorbringen.

„Es geht in dem Stück auf der einen Seite um die Frage von Mutterschaft und um die Frage von Kunst- und Kulturschaffen“, erläutert die Dramaturgin Tamina Theiß: „Dieses Stück ist sowohl eine Dystopie als auch eine Komödie. Letztlich geht es natürlich immer um die Frage: Wer ist schöpfend, wer ist Geschöpf, was ist gut, was ist böse, was ist Kreation, was ist künstlich? Und das hat die Autorin sehr schön in dieses Stück überführt.“

Erfolg mit sinnlosen Texten einer KI

Witz und Leichtigkeit kommt über die Figur der Claire auf die Bühne, Maries Freundin. Sie verkauft Plastik-Haushaltswaren mit einer verlogen-feministischen Ideologie. Die Mengen an Plastik, die sie in die Welt bringt, werden später zum Problem.

Komisch ist auch die Figur des Perceval, Maries Geliebtem, der Gedichte von der KI produzieren lässt. Mit deren künstlichen, sinnlosen Texten ist er ironischerweise erfolgreich.

Viele Themen von Klimakatastrophe bis Gesellschaftskritik

Es sind viele Themen und Genres, die in „Wollstonecraft“ zusammenkommen: Die Ungleichheit von Mann und Frau, die Klimakatastrophe, ein bisschen Science-Fiction, ein bisschen Gesellschaftskritik.

Die Autorin Sarah Berthiaume hat eigene biografische Erfahrungen, Biografisches von Mary Shelley, der Autorin einer von „Frankenstein“ und von deren Mutter, der Feministin Mary Wollstonecraft in dem Stück verarbeitet.

Alle Fäden laufen im wunderbaren Schlussmonolog zusammen:

Unser Schöpfungsdurst ist unstillbar, wir können nichts dagegen tun. Wir erschaffen Projekte, Kunstwerke, Kinder. Und immer in der gleichen absurden Überzeugung, unsere Bemühungen werden zu etwas Gutem führen. Aber alle unsere Werke tragen die Handschrift des Monsters.

Maries menschgewordene Schöpfung aus dem 3D-Drucker ist zwar auch nur ein forderndes männliches Wesen, das Marie vom Schreiben abhält. Doch sie schafft es am Ende, ihr Monster zu lieben. Die Dystopie hat ein versöhnliches Ende.