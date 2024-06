Typisch Tschechow – Frühwerk „Platonow“ am Mainzer Staatstheater

per Mail teilen

Anton Tschechow schrieb seine frühe Komödie noch als Schüler. Die Mainzer „Platonow“-Inszenierung verleiht der 150 Jahre alten Handlung um den wankelmütigen Herzensbrecher Platonow groteske Züge. Zentraler Hingucker: das Bühnenbild mit dutzenden Kronleuchtern.

Mehr als 30 Kronleuchter auf der Bühne

Die Bühne macht viel her: Mehr als 30 Kronleuchter in verschiedenen Größen und Formen hängen vom Schnürboden, einige baumeln bis ins Publikum hinein. Sie bewegen sich langsam auf und ab. Auf dem größten sitzen die junge Witwe und Gutsbesitzerin Anna Petrovna und der wenig erfolgreiche Arzt der Gegend, Nikolaj.

Die beiden tragen typisches Tschechow-Weiß und führen einen typischen Tschechow-Dialog. „Langweilig!“ „Geben Sie mir was zu rauchen. Das schwache Fleisch wird so schrecklich gern rauchen.“

Melancholie, Verzweifeln an der Welt und Sarkasmus

Schon in Tschechows Frühwerk dringt durch, was ihn weltberühmt werden ließ: die Melancholie, das Verzweifeln an der Welt und den Umständen und der sarkastische Umgang damit.

Dreh- und Angelpunkt ist Titelfigur Michail Platonow, junger Dorfschullehrer und Provinzintellektueller. Und Herzensbrecher. Auf dem Gut von Anna Petrovna wird er unter anderem von ihr sehnlichst erwartet.

Geld, Liebe, Untreue

Neben Anna Petrovna sind drei weitere Frauen in Platonow verliebt, darunter seine Ehefrau Sascha, die ahnt, dass er es mit der Treue nicht so genau nimmt. In Anna Petrovna sind mehrere Männer verliebt.

Gespräche voller Ein- und Zweideutigkeiten, Neckereien und Kenntnisse vermischen sich mit einer Thematik, die genauso viel Zündstoff bietet wie die Liebe: das Geld. Die einen haben viel, die anderen haben gar keins. Nebenbei klagen alle über die Hitze, es wird gegessen, getrunken und getanzt.

Erinnerungen an Figuren der Commedia dell'arte

Regisseur KD Schmidt und Kostümbildnerin Lucia Vonrhein sorgen dafür, dass das Publikum bei allen inhaltlichen Tragödien nicht vergisst, dass Tschechow sein erstes Stück eigentlich als Komödie konzipiert hat. Da sich der Humor in den vergangenen 150 Jahren seit der Entstehung des Stückes aber gewandelt hat, braucht es den Witz von außen.

Das Bühnenpersonal erinnert mit schnell clownesk geschminkten Gesichtern und kuriosen Frisuren an die Figuren der Commedia dell'arte. Sie sind lächerliche Zerrbilder echter Menschen. So zum Beispiel der verwöhnte Kirill in knapper Schuluniform und mit absurd hochtoupierten Haaren.

Nach der Pause ist die gute Laune weitestgehend verschwunden. Nebel wabert über die Bühne bis ins Publikum. Die Kronleuchter hängen still, einige flackern. Und auch die Wackelkontakte innerhalb der Dorfgemeinschaft werden zunehmend gefährlich. Aus den anfänglichen Neckereien entwickeln sich Handgreiflichkeiten und Morddrohungen.

Klassisch sentimentales Tschechow-Gefühl

Am Ende wollen die Gutshaus-Besucher Platonow entweder begraben sehen oder ihn heiraten. Manche auch beides gleichzeitig. Beim großen Showdown sind Schüsse gefallen.

Bis dahin wurde viel geredet und verhandelt, meist ohne Ergebnis. Das Publikum wird mit dem klassisch sentimentalen Tschechow-Gefühl in der Sommernacht befreit. Die Mainzer Inszenierung erfüllte alle Erwartungen. Aber auch nicht mehr.