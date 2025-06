Deutsche Erstaufführung am Alten Schauspielhaus

Bei einer Vergewaltigung steht oft Aussage gegen Aussage. Trotz #MeToo-Bewegung zögern viele Frauen, ihren Fall zur Anzeige zu bringen. Die Schuldfrage wird weiter in patriarchalen Strukturen verhandelt. Ferdinand von Schirachs Stück „Sie sagt. Er sagt“ am Alten Schauspielhaus in Stuttgart macht deutlich, warum die Wahrheitsfindung vor Gericht so schwer ist.