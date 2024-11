Sabrina Weckerlin

Einst war er der jüngste Intendant Deutschlands, Markus Müller. Heute ist er Chef des Mainzer Staatstheaters, der sein Haus kontinuierlich nach vorn gebracht hat. Mit einem erfolgreichen Tanzfestival zum Beispiel, aber auch mit einer klaren Haltung. Das Theater darf für ihn immer mal wieder ein Stachel in der Gesellschaft sein. Und so ließ er etwa den Theaterchor durch das offene Fenster Beethovens „Europahymne“ singen, während draußen eine AFD- Kundgebung stattfand. Für so viel Engagement bekommt Markus Müller in diesem Jahr den Mainzer Medienpreis 2024 für nachhaltiges Wirken. Hier ein Hausbesuch aus dem Jahr 2023, bitte aktuellen Spielplan beachten.