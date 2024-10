„Jugend von.“ im Theaterhaus Stuttgart – Theaterstück über Ängste und Sehnsüchte der „Generation Z“

Die Vorlage ist 100 Jahre alt: Ferenc Molnárs Stück „Die Rote Mühle“ wurde 1924 in Wien uraufgeführt, die Überschreibung von Nis-Momme Stockmann kam jetzt in Karlsruhe zur Uraufführung. Auch der Kapitalismus hat sich in dieser Zeitspanne rasant verändert. Molnárs Original spielt in der Hölle und die Teufel brauchen eine Psycho-Korruptor-Maschine, um einen unbescholtenen jungen Mann zu korrumpieren. In der Neufassung von Nis-Momme Stockmann ist der Protagonist ein netter Loser, der sich mit einem dicken Gehaltsscheck von einer Firma kaufen lässt, die vorgibt, „Green Economy“ zu betreiben. Der Dramatiker Stockmann kritisiert, dass wir versuchen, den Kapitalismus grün anzustreichen, um mit gutem Gewissen weiter den Planeten und Menschen im globalen Süden ausbeuten zu können. Recht hat er, aber in der Strichfassung und Inszenierung von Tom Kühnel gerät Stockmanns Parabel viel zu holzschnittartig und zu simpel.