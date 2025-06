per Mail teilen

Am 18. Juni feiert die Oper „Der rote Wal – Ein deutsches Herbstmärchen“ Uraufführung im Opernhaus Stuttgart. Darin gehe es „nicht um die Geschichte der RAF, sondern um die Frage: Wie viel Widerstand ist heute angebracht – und mit welchen Mitteln?“, sagt Librettist und Rapper Markus Winter alias Maeckes.

Vom Terrorprozess zur Tiermetapher

Statt historischer RAF-Nacherzählung inszeniert Winter eine Allegorie. „Alle RAF-Häftlinge hatten ‚Moby Dick‘ in ihrer Zelle – und identifizierten sich mit den Figuren“, erzählt er. In der Oper übernimmt ein Wal die Rolle des Rebellen: Er rammt Boote in der Straße von Gibraltar, um sich seinen Lebensraum zurückzuholen. Eine drastische, aber verständliche Form von Protest – anders als bei realen Extremistenfiguren.

Librettist und Rapper Markus Winter alias Maeckes IMAGO Ben Kriemann

Hip-Hop trifft Hochkultur

Die Musik stammt von Vivan und Ketan Bhatti, die Klassik und Beats verbinden. „Ich wollte eine Oper, die auch Achtklässler verstehen können – aber alle angeht“, sagt Winter. Die zentrale Frage sei: „Wofür kämpfst du? Und wie weit bist du bereit zu gehen?“

In Zeiten des Rechtsrucks sei Haltung keine Option, sondern Pflicht, so Winter. „Der rote Wal“ wirft genau diese Frage mit poetischer Wucht und popkultureller Sprache auf.