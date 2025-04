Ein rassistischer Anschlag mit neun Toten – doch jahrelang sprach niemand über das Motiv. Mit dem Stück „Offene Wunde“ bringt Regisseurin Christine Umpfenbach gemeinsam mit Autorin Tunay Önder die Stimmen der Angehörigen auf die Bühne.

Die Autorinnen sprachen mit den Familien von sieben Opfern. Umpfenbach erzählt in SWR Kultur am Morgen: „Viele hatten das Gefühl, zum ersten Mal die ganze Geschichte erzählen zu dürfen.“ Am 24. April 2025 feiert das Stück Premiere am Volkstheater München.

„Offene Wunde“ am Volkstheater München: Max Poerting, Luise Deborah Daberkow, Enes Şahin, Baran Sönmez, Ruth Bohsung Pressestelle Gabriela Neeb

Eine Bühne für diejenigen, die fehlen

„Offene Wunde“ gebe den Angehörigen Raum, so Umpefenbach. Es erinnert an diejenigen, die fehlen – und daran, wie Erinnerung wach bleiben muss. Ihr dokumentarisches Stück macht zudem deutlich, so Umpfenbach: „Es geht nicht nur um die Tat. Es geht um das Umfeld, das sie möglich gemacht hat.“

Die Autorin möchte aufzeigen: Die Täter kommen nicht aus dem Nichts. Ihre Gedanken speisen sich aus dem, was Gesellschaft und Politik zulassen.