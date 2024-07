„Shisha-Bar“ am Theater Rampe in Stuttgart – Wie umgehen mit rassistischer Gewalt

per Mail teilen

Die renommierte Künstlerin Ülkün Süngün hat zusammen mit der Initiative „19. Februar Hanau“ das Projekt „Shisha Bar“ am Stuttgarter Theater Rampe ins Leben gerufen wurde, um mit Vorträgen, szenische Lesungen und Videoinstallationen über rassistische Gewalt zu reflektieren.

Vor vier Jahren, am 19. Februar 2024, verübte ein rechtsterroristischer Attentäter in Hanau ein brutales Massaker, bei dem neun unschuldige Menschen ihr Leben verloren. Der Attentäter nahm sich anschließend und auch seiner Mutter das Leben. Die Narben dieses traumatischen Ereignisses sind tief in die Seele der Gesellschaft eingebrannt und fordern bis heute Gerechtigkeit und Wandel.

Wenn wir die Erinnerungskultur betrachten, ist es oft so, dass diese migrantisierten Menschen daher interessant sind, weil sie von Rechtsextremisten ermordet worden sind. Und die Frage ist: wie kann man von diesem Gewaltfetisch wegkommen hin zu den Leben, die ausgelöscht worden sind?