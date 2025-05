Nationaltheater Mannheim bringt Robert Menasses „Die Erweiterung“ auf die Bühne

Alle europäischen Regierungschefs und hochrangigen EU-Politiker auf einem Kreuzfahrtschiff im Mittelmeer? Das kann nur schiefgehen! Das Nationaltheater Mannheim bringt Robert Menasses Roman „Die Erweiterung“ als Nummernrevue in knapp zwei Stunden auf die Bühne.

Robert Menasse hat sich in vielen seiner Romane und Essays mit dem Zustand Europas und der Europäischen Union beschäftigt – auch in seinem Roman „Die Erweiterung“ (2022), in dem es um die angestrengten und teils absurden Bemühungen von Albanien geht, in den exklusiven Club der Staatengemeinschaft aufgenommen zu werden.

Das spielfreudige Ensemble jagt im Turbogang durch die weitverzweigten Geschichten, v. li.: Maria Munkert, Rocco Brück (Baia Muniq Kongoli), Matthias Breitenbach (Erzähler), Paul Simon Pressestelle Foto: Christian Kleiner

Roman wird zur Nummernrevue

Schon die Vorstellungsrunde ufert etwas aus, denn die sechs Schauspielerinnen und Schauspieler haben alle mindestens zwei Rollen und wechseln sie mitunter so schnell, dass die Perücken gerne mal etwas schief sitzen. Die ständigen Auf- und Abgänge geben dem ganzen Bühnentreiben etwas von Nummernrevue.

Zum Glück gibt es einen eloquenten Erzähler, der sich selbst lieber „Chronist“ nennt und das Geschehen einordnet, kommentiert und voranbringt.

Albanien will unbedingt in die EU

Wichtigster Erzählstrang ist das Bemühen des albanischen Regierungschefs und dessen Berater, die EU doch noch davon zu überzeugen, dass Albanien in die Staatengemeinschaft aufgenommen werden muss.

Wohin steuert das Schiff Europa? v. li.: Matthias Breitenbach, Maria Munkert, Paul Simon, Maria Helena Bretschneider, Sandro Šutalo Pressestelle Foto: Christian Kleiner

Reduktion auf Haupterzählstrang hätte gut getan

Regisseurin Anna-Elisabeth Frick und Dramaturgin Annabelle Leschke wären gut beraten gewesen ihre Bühnenfassung auf diesen Haupterzählstrang zu fokussieren. Denn die Frage, wie gut Symbol-Politik verfängt und wie sehr die Mitglieder der EU sich wieder für Nationalstaatlichkeit begeistern lassen, ist ja durchaus relevant. Aber das Team greift noch viele andere Erzählstränge aus dem 653 Seiten starken Roman auf.

Anleihen aus Fellinis Filmklassiker „Schiff der Träume“

Doch damit nicht genug: Die Bühnenfassung holt sich auch noch Anleihen aus Federico Fellinis Filmklassiker „Schiff der Träume“. Fellini lässt darin am Vorabend des Ersten Weltkriegs auf einem Schiff eine illustre Reisegruppe zusammenkommen und beschreibt anhand eines Schiffsunglücks Verfall und Untergang der alten europäischen Gesellschaft.

Mitreißende Spielfreude der Schauspieler am Staatstheater Mannheiem, v. li.: Maria Munkert (Fate Vasa), Sandro Šutalo (ZK, Ylbere Lenz) Pressestelle Foto: Christian Kleiner

Am Ende reichlich Fäkalhumor und großen Klamauk

Auch in Robert Menasses Roman „Die Erweiterung“ steigen die Regierungschefs aller Mitgliedsstaaten samt EU-Beamtenschaft auf ein albanisches Kreuzfahrtschiff. Am Ende rafft ein Norovirus den Großteil der Passagiere dahin. Gelegenheit für reichlich Fäkalhumor und großen Klamauk – aber die große Spielfreude der Schauspieler ist immerhin fast so ansteckend wie das berüchtigte Virus.

Nach knapp zwei Stunden Turbogang ist es dann plötzlich still auf Deck, alle liegen am Boden und von irgendwoher ertönt der Abgesang auf Europa: