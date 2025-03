Nacht der Poet:innen (1/2)

In "PolkaMania!", dem neuen Programm von Pawel Popolski geht wieder "der Post ab durch der Decke!". Von den rasenden Rhythmen der Cheavy Metal Polka (Chighway to Chell) bis zur chammercharten Electro-Polka (chit me baby one more time) spannt Pawel den musikalischen Bogen "fur der junge und der alte Fans".

Nach dem Motto PSPS (Pawel sucht den Polkastar) wird neben einem Schlagzeuger diesmal auch ein weibliches Gesangstalent aus dem Publikum "auf da Buhne gecholt" um gemeinsam mit Pawel der nächste Polka Chit zu singen.