“Es wurden die großen Positionen Oper, Schauspiel und Ballett neu besetzt”, berichtet SWR2-Kulturkorrespondentin Marie-Dominique Wetzel, “und zwar mit lauter Männern”. Ein Rückschritt, da alle Positionen vorher weiblich besetzt waren. Operndirektor wird Christoph von Bernuth, Orchesterdirektor: Oliver Kersken und Ballettdirektor Raimondo Rebeck. Der neue Schauspieldirektor, der vom Deutschen Theater Berlin kommt, wird Claus Caesar.

Es gibt einige Frauen in der zweiten Reihe, wie in der Dramaturgie und in Stellvertreterpositionen. Eine neu geschaffene Position, die leitende Opern- und Konzert-Dramaturgie, wird von Stephanie Twiehaus besetzt, die Ehefrau von Intendant Christian Firmbach.

Zudem wird das Volkstheater abgeschafft und durch ein neues Digitaltheater ersetzt, das spartenübergreifend und partizipativ arbeiten soll. Ziel des Digitaltheaters ist es, ein jüngeres Publikum anzusprechen. Neuer Verantwortlicher für das Digitaltheater: Kevin Barz.

Der designierte Intendant Christian Firmbach hofft, dass das Einbringen neuer Leute, die die bisherigen Krisen nicht miterlebt haben, automatisch mehr Ruhe bringt. “Ich finde das etwas schade”, so Wetzel, “wir reden hier ja schließlich von einem Theater, also von künstlerischer und kreativer Arbeit. Und da ist ja Ruhe, jetzt nicht das Allerwichtigste.”