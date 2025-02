Matthias Egersdörfer: Die mittelfränkische Urgewalt der Kabarettszene

per Mail teilen

Kabarettfans ist er schon seit langem ein Begriff, Fernsehzuschauer kennen ihn aus dem Franken-Tatort: Matthias Egersdörfer ist der Grantler vom Dienst.

Das liegt auch am mittelfränkischen Dialekt, den sich der gebürtige Nürnberger und wohnhafte Fürther bis heute nicht austreiben kann. Und auch an der Lust am Zanken: schon seine Eltern hätten zum Spaß spielerisch gestritten.

Erfolgsrezept

Zum Kabarett ist er nebenbei gekommen – sein erstes Programm schrieb er, während er freie Malerei an der Kunsthochschule studierte. Eigentlich habe er alles mal ein bisschen ausprobiert, auch das Schauspielen, so Egersdörfer.

In den 90ern habe er sich an freien Bühnen in Berlin beworben, aber: mit seinem Dialekt sei er da nicht besonders gut angekommen. Dass er auf der Bühne manchmal verstörend und böse wirkt, ist sein Erfolgsrezept. Er wurde vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem deutschen Kabarettpreis.