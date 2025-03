„Mainz bleibt Mainz“ - für Kabarettist Lars Reichow ein gesellschaftliches Großereignis

Die Mutter aller Fernsehfastnacht „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ feiert in diesem Jahr ihr 70jähriges Bestehen. Von Generation zu Generation werde das „Mainz bleibt Mainz“-Schauen weitergegeben.

Kabarettist und Moderator Lars Reichow selbst kann sich in seiner Kindheit noch an qualmverhangene Sitzungen in schwarz-weiß erinnern, als im kurfürstlichen Schloss zu Mainz noch geraucht werden durfte.

Alleinstellungsmerkmal Politik

Aus all den Jahrzehnten sind Lars Reichow die berühmten Redner besonders in Erinnerung geblieben, wie Herbert Bonewitz, Rolf Braun und Helmut Schlösser als Obama im Jahr 2009. Die politische Fastnacht in Mainz sei eine Tradition, die weiter gepflegt werden müsse, sagt der Kabarettist in SWR Kultur, als „verlängerte Werkbank der Realpolitik“. Damit man ernst genommen werde.

Fastnacht ist eine gute Schule

Lars Reichow selbst ist immer wieder Teil von „Mainz bleibt Mainz“ mit seinen „Fastnachtsthemen“. Diese Auftritte während der Fastnachtszeit seien sehr lehrreich für ihn: „Fastnacht ist eine gute Schule“, wenn man so ein großes Publikum, auch nach ein paar Gläsern Wein noch erreichen könne, dann zahle sich das auch auf dieses Spezial-Kabarett-Publikum aus. „Man kann nur lernen daraus“.