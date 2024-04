Öffentliche Theaterhäuser in Deutschland wie das städtische Theater in Ulm erwirtschaften in der Regel höchstens einen Viertel der Kosten durch eigene Einnahmen wie Ticketerlöse. picture-alliance / Reportdienste imageBROKER | Katharina Hild

Aufführungsorte für Theater, Musik und Tanz haben in der Bevölkerung einen großen Rückhalt. Mehr als 90 Prozent der erwachsenen Menschen in Deutschland sind dafür, die kulturellen Angebote in Theaterhäusern für kommende Generationen zu erhalten, wie aus einer aktuellen Umfrage hervorgeht, welche die Bertelsmann-Stiftung am 31. Mai in Gütersloh veröffentlichte. 76 Prozent befürworteten zudem, diese weiter mit öffentlichen Mitteln zu erhalten.

80 Prozent nutzten Kulturangebote im letzten Jahr nicht

Allerdings interessierten sich zwei Drittel der Bevölkerung der Umfrage zufolge nicht für diese kulturellen Angebote. Vier von fünf Befragten gaben an, klassische Angebote in den vergangenen zwölf Monaten nicht genutzt zu haben. Befragte mit höherem Haushaltseinkommen besuchten die Häuser im Schnitt häufiger als Menschen mit niedrigerem Einkommen.

Zu den Theaterhäusern wurden in der repräsentativen Umfrage unter anderem Orte für Sprechtheater, klassische Konzerte, Musicals, Opern und Ballett gezählt.

Den Ergebnissen zufolge wünschen sich viele Menschen einen Abbau von Zugangshürden im klassischen Kulturbereich. Fast 90 Prozent der Befragten war eine Preisgestaltung wichtig, die Menschen aus allen sozialen Schichten einen Besuch ermöglichen würde.

Kulturexpertin: Theaterangebote müssen es in Social-Media-Timelines schaffen

Die Entscheider in den Häusern sollten den großen Rückhalt in der Bevölkerung nutzen, um ihr Publikum besser kennenzulernen, zu erreichen und zu begeistern, erklärte die Kulturexpertin der Bertelsmann-Stiftung, Dorothea Gregor. Sie müssten es mit ihren Angeboten in den Alltag und in ihre Social-Media-Timelines schaffen.

Die bundesweit repräsentative Umfrage sei der Frage nachgegangen, welchen Stellenwert Kulturangebote in Deutschland haben, hieß es. Für die Umfrage wurden mehr als 2.500 Bundesbürgerinnen und -bürger in Deutschland ab 18 Jahren telefonisch und online befragt.