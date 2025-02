„Krieg ist kein Spiel für Frauen“ – Mannheimer Stadtensemble bringt Kriegserlebnisse von Frauen auf die Bühne

Von einem Tag auf den anderen verändert sich Shaam Jolis Leben: Mit 12 flieht sie ganz allein aus Syrien. Auf ihrer Flucht-Odyssee überlebt sie in der Türkei sechs Monate Gefängnis und gelangt über Umwege nach Deutschland. Heute lebt die 28-Jährige als freie Filmemacherin in Ulm. In ihren Filmen geht es um Menschenrechtsverletzungen an Frauen in syrischen Gefängnissen, Gewalt und Rassismus. Joli möchte der Welt den Spiegel vorhalten und denen eine Stimme geben, die hinter den Schicksalen stehen.