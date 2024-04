Flucht vor dem Diktator in der Heimat in eine fremde Sicherheit – auf der Bühne des Jungen Ensembles Stuttgart erzählen zwei Kinder, was es bedeutet, nicht mehr in der Heimat leben zu können. Das Junge Ensemble Stuttgart hat das Stück nach dem Roman der rumänischen Autorin Aglaja Veteranyji für junge Menschen ab 12 Jahren inszeniert. Und auch auf der Bühne spielt eine 10-Jährige. Ein Probenbericht.

Allein in einem Schweizer Heim nach der Flucht aus Rumänien

Zirkusatmosphäre: Aufregung liegt in der Luft. In einer pfiffigen Choreographie baumeln die beiden Darstellerinnen von einem Gerüst, um im nächsten Augenblick durch den Raum zu schwimmen. Es ist eine Szene aus vergangenen Zeiten, als die Kinder noch mit ihren Eltern und dem Zirkus von Stadt zu Stadt zogen.

Doch nach der Flucht aus der rumänischen Heimat sitzen die beiden Mädchen jetzt in einem Heim in der Schweiz und haben nur noch sich. Zwischen Sehnsucht und Hoffnung presst sich allmählich schmerzvolle Ernüchterung.

Das Gefühl der Fremdheit aus kindliche Perspektive

„Warum das Kind in der Polenta kocht“ – die nicht ganz einfache, aber faszinierende Geschichte hat Regisseurin Yeşim Keim Schaub auf Anhieb überzeugt: „Ich fand, das war einfach ein starker Text, der aus einer sehr jungen, also kindlichen Perspektive beschreibt, wie es sich anfühlen kann sich fremd zu fühlen oder zwischen Welten zu stehen. Und das fand ich spannend und solche Themen, die wollte ich gern verhandelt sehen auf der Bühne.“

Junge Darstellerin mit einem Casting gesucht

Und dafür hat Regisseurin Yeşim Keim Schaub einen besonderen Zugang gewählt. Über Casting und Workshop wurde eine junge Mitspielerin gesucht und gefunden, um ihre Perspektive auf der Bühne sichtbar zu machen.

Die neue Intendantin des Jungen Ensemble Stuttgart, Grete Pagan, ist überzeugt: „Die Besetzung mit einem Kind ist gerade für ein junges Publikum ein Gewinn. Wenn jemand in ihrem Alter da repräsentiert ist, also wenn sie sich selber repräsentiert sehen auf der Bühne – wir glauben, dass das was macht. Aber das ist ein Experiment. Wir haben das noch nie gemacht.“

Die 10-jährige Nela Awadokou steht selbstbewusst auf der Bühne

Und so steht nun die 10-jährige Nela Awadokou auf der Bühne, die zuvor keinerlei Theatererfahrung hatte, jetzt aber ganz selbstbewusst auf der auf ihr Publikum zugeht.

Für Estelle Schmidlin, Schauspielerin vom Jungen Ensemble, war und ist diese ungewöhnliche Zusammenarbeit eine Herausforderung. Sie müsse sich immer auf Überraschungen und spontane Einfälle ihrer Mitspielerin einstellen: „Und das ist immer sehr lustig von Nela überrascht zu werden, weil sie eine wahnsinnige Fantasie hat ...“

Die Oma erzählte die Geschichte von dem Kind und dem Polenta-Topf

Mit einem Lied aus der Heimat spenden sich die beiden Mädchen Trost. Ein klein wenig Wärme im kalten Heimalltag geben auch die Erinnerungen an das alte Zuhause, an die Geschichten der Oma von dem Kind, das in den Polenta-Topf kriecht, weil der Geruch so vertraut, so geborgen riecht.

Die Inszenierung setzt den poetisch-melancholischen Text in starke Bilder um. „Warum das Kind in der Polenta kocht“ erzählt aber nicht nur eine Geschichte von Heimatverlust und Fremdsein. Es geht ums Erwachsenwerden. Und das gehe alle Jugendlichen an, meint Schauspielerin Estelle Schmidlin.