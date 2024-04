Atemberaubend: Händel-Oratorium „Semele“ bei den Münchner Opernfestspielen

per Mail teilen

Georg Friedrich Händels späte Oratorien sind eigentlich allesamt verkappte Bühnenwerke. Für kaum ein Werk gilt das mehr als für „Semele“, das Händel 1743 als veritablen Ehekrimi gestaltet. Im Rahmen der Münchner Opernfestspiele hat Regisseur Claus Guth mit bildmächtigen Räumen das Stück neu inszeniert.

Eine Hochzeit läuft aus dem Ruder

In „A Wedding“, dem legendären Film von Robert Altman, läuft eine Hochzeit aus dem Ruder. Mehr als zweihundert Jahre zuvor geschieht das auch in Georg Friedrich Händels Oper „Semele“. Claus Guths Inszenierung des Werks bei den Münchner Opernfestspielen ist von atemberaubender Meisterschaft.

Semele möchte eigentlich nicht den von ihrem Vater Cadmus erwählten Athamas ehelichen. Stattdessen ist sie in den obersten Gott Jupiter vernarrt. Er erscheint ihr nicht in seiner wahren Gestalt, sondern in der eines mächtigen Adlers.

Semele (Brenda Rae) möchte nicht Athamas (Jakub Józef Orlinski) heiraten, sondern den Gott Jupiter. Pressestelle Monika Rittershaus

Mit großartiger Virtuosität singt Brenda Rae in der Titelpartie die Triller und Koloraturen als Ausdruck einer bipolaren Persönlichkeit, deren Narzissmus zum Größenwahn führt und im Irrsinn endet.

Ihre Schwester Ino, die dunkel glühende Nadezhda Karyazina, ist ebenfalls in Athamas verliebt und wird ihn am Ende auch bekommen. Nachdem Jupiter Semele aus ihrer Heirat befreit und ins Liebesparadies entführt hat, beginnt die eifersüchtige Göttergattin Juno eine Intrige und steigert die Größenfantasien durch Trugbilder.

Nadezhda Karyazina (Ino), Emily D'Angelo (Juno) und Brenda Rae (Semele). Pressestelle Monika Rittershaus

Wann hat ein Dur-Jubelchor je so bitter geklungen?

Semele begehrt Unsterblichkeit mit einer ans Hysterische heranreichenden Bravourarie. Sie will den geliebten Gott in seiner wahren Gestalt erkennen. Ein tödliches Unterfangen, dessen Verbrennen Händel als allmähliches Verlöschen der Stimmmacht komponiert.

Claus Guth lässt Semele als entseelten Körper auf einem Stuhl zurück und der Hochzeit von Athamas und Ino beiwohnen. Wann hat ein abschließender Dur-Jubelchor mit Pauken und Trompeten je so bitter geklungen wie in dieser Operntragödie?

Jupiters Göttlichkeit bricht mit Donner herein

Der von Bühnenbildner Michael Levine in mondänem, kaltem Weiß gehaltene Festsaal schreibt die Antike in der klassizistischen Gestaltung weiter. Jupiters Göttlichkeit bricht mit Donner und regelrechten Zeitlöchern herein.

Wenn der Gott sich ankündigt, brennen die Sicherungen der Lichter durch. Die aus der Decke wuchernden Vorhänge aus Adlerfedern machen den Raum zur schwülen Liebeshöhle.

Michael Spyres (Jupiter) und Brenda Rae (Semele). Pressestelle Monika Rittershaus

Nachdem Jupiter Semele aus der Zwangsehe entführt hat, kleidet sie die Kostümbildnerin Gesine Völlm in ein schwarzes Kleid. Es ist die Farbe der Adlerfedern, eines Trauerkleids und des sich ankündigenden Todes.

Jupiter tritt ihr wie eine Bilderfindung des Surrealisten Max Ernst als Vogelgestalt im Anzug gegenüber. Juno führt Semele das gleiche Trugbild ihres Strebens nach Unsterblichkeit vor: sie selbst als Vogel im schwarzen Gewand.

Ein Sängerfest erster Güte

Der Bildmächtigkeit entspricht die makellose Personenführung Guths und die Choreografie von Ramses Sigl. Für Jupiters Divertissement der fordernden Semele wird die Doppelbegabung des wunderbaren Countertenors Jakub Józef Orlinski als Athamas genutzt: Er zeigt nicht nur hellstrahlende Stimmbeherrschung, sondern auch die seines Körpers mit einer bejubelten Breakdance-Performance.

Der Countertenor Jakub Józef Orliński

Überhaupt ist es ein Sängerfest. Als Jupiter erweist sich der grandiose Michael Spyres mit der reinen Ausführung der Koloraturen als derzeit konkurrenzloser Tenor. Emily D'Angelo als Juno ist die personifizierte Femme Fatale göttlicher Rachsucht. Philippe Sly in der Doppelrolle des Königs Cadmus und als Gott des Schlafes ist so nobel wie komisch.

Claus Guths Inszenierung von „Semele“ bei den Münchner Opernfestspielen ist von atemberaubender Meisterschaft Pressestelle Monika Rittershaus

Der Chor der Bayerischen Staatsoper singt famos. Das Bayerische Staatsorchester spielt Händel so dramatisch bewegt als sei es ein Musikdrama Wagners. Die koordinierende Leitung hat Gianluca Capuano. Er übt sie in kongenialer Übereinstimmung mit der Regie aus.

Wer diesen Höhepunkt der Saison in München verpasst, dem bleibt nur noch die Reise nach New York zur Koproduktion mit der Metropolitan Opera.