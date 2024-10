Giga-Hertz-Festival am ZKM Karlsruhe: Musik nicht hören, sondern Teil davon werden

Einem breiten Publikum ist der Schauspieler Felix Klare als Stuttgarter Tatort-Kommissar Sebastian Bootz und durch seine Rollen in vielen anderen Fernseh-, Kinofilmen und Theaterstücken bekannt. Ende Oktober schlüpft er in eine ganz andere Rolle. Zusammen mit seiner Frau, der Schauspielerin Zora Thiessen, wird Felix Klare in Fellbach bei Stuttgart Balladen von Schiller bis Hesse rezitieren. Was ihn daran reizt, erzählt er im Gespräch mit Silke Arning.