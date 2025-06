Heldinnen statt schmückendem Beiwerk – Wenn Frauen sich die Bühne zurückerobern

per Mail teilen

Schon beim flüchtigen Blick auf die Spielpläne der Stadttheater wird klar: Titelrollen im klassischen Theaterkanon sind in aller Regel männlich. Die Helden heißen Hamlet, Faust oder Don Karlos. Weibliche Hauptfiguren gibt es kaum und falls doch, werden sie als labil oder schwer krank gezeichnet. Doch das ändert sich seit einigen Jahren, wie aktuelle Projekte in Mannheim, Koblenz und Worms zeigen.

Dass Frauen auch Männerrollen spielen können, hat eigentlich eine lange Tradition. Ausgangspunkt war aber schon vor Jahrhunderten: das Patriachat. Denn bis ins 17. Jahrhundert war die Theaterbühne eine reine Männerdomäne. In den ersten Inszenierungen von Shakespeares Stücken wurden auch sämtliche Frauenfiguren von Männern gespielt.

Zum Ende des 17. Jahrhunderts begannen erstmals Frauen, im Theater aufzutreten. Schließlich sogar als männliche Figuren. Die so genannten Hosenrollen waren geboren und wurden vor allem im Musiktheater gern genutzt.

Immer noch wird manch ein Operetten-Jüngling von einem weiblichen Mezzosopran interpretiert. Dass heute immer häufiger Männerrollen von Frauen gespielt werden, ist also gar keine „woke Spinnerei“, sondern alte Theatertradition.

Auch Männer können Feministen sein, so wie Regisseur Tim Tonndorf. Im Pfalztheater Kaiserslautern zeichnete er Goethes Faust als lüsternen Mansplainer, der sich mit einem fünffachen – männlich und weiblich besetzten – Mephisto herumschlagen muss. Thomas Brenner

„Es steht uns mehr Platz zu“

Die österreichische Ausnahmeschauspielerin Stefanie Reinsperger hat schon mehrfach in Männerrollen geglänzt. Sie spielte den Theatermacher Baal in Brechts gleichnamigem Stück und steht aktuell als draufgängerischer Kirmes-Charmeur Liliom am Wiener Burgtheater auf der Bühne.

„Wir Frauen sind immer irgendwas, was irgendwem nicht passt“, sagt die Schauspielerin in der ZDF-Dokumentation „Zu viel, zu laut, zu Frau“ . „Es steht uns mehr Platz zu, als die Gesellschaft bereit ist, uns freizuhalten. Platz, den wir uns dann halt nehmen. Und schon sind wir wieder zu viel.“

Es sei bezeichnend, dass sich der Blick des Publikums auf sie verändere, wenn sie einen Mann spiele. Sie fühle sich in Männerrollen hingegen wohl, ihr Aussehen sei in diesen Rollen egaler als bei einer Frauenfigur.

Liliom ist ein Draufgänger und Gewalttäter, aber auch ein Frauenheld. In der Inszenierung von Philipp Stölzl am Wiener Burgtheater verkörpert Stefanie Reinsperger die vielschichtige Figur. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Mehr Intendantinnen, mehr Regisseurinnen

Allerdings braucht es nicht nur Schauspielerinnen wie Stefanie Reinsperger – oder auch Sandra Hüller als fulminanter „Hamlet“ – die Männerrollen spielen wollen. Es braucht auch Intendant*innen oder Regisseur*innen, die ihnen diese Rolle überlassen.

Und Autor*innen, die entsprechende neue Stoffe schreiben. Denn abgesehen von ruhmreichen Ausnahmen wie Elfriede Jelinek, die die Rolle der Frau schon immer scharfzüngig kommentiert hat, fehlte es lange an feministischen Texten.

Sandra Hüller und Mercy Dorcas Otieno in Shakespeares Tragödie „Hamlet“ von 2019. Hüller übernimmt die Rolle des dänischen Prinzen. Pressestelle © JU Bochum

Auch diesbezüglich hat sich zuletzt einiges getan: Immer mehr Frauen besetzen mittlerweile Leitungspositionen im Theater, was sich unweigerlich auch auf die künstlerische Arbeit auswirkt. Das Staatstheater Wiesbaden, jahrzehntelang unter männlicher Intendanz, wird nun von zwei Frauen geleitet . Ebenso ist es am Hessischen Landestheater in Marburg.

Die legendären Nibelungenfestspiele in Worms setzten zuletzt auf Inszenierungen von Regisseurinnen, bei denen die Frauenfiguren der Sage stärker in den Fokus genommen wurden. So soll es auch bei der diesjährigen Uraufführung „See aus Asche“ sein, inszeniert von Mina Salehpour.

Friederike Neuber: Ein historisches Role Model Friederike Caroline Neuber wurde 1697 im Vogtland geboren. Symbolisch vertrieb sie den "Hanswurst" aus dem Theater und prägte damit unseren heutigen Theaterbegriff. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance Ohne Friederike Neuber – genannt „die Neuberin“ – gäbe es das deutsche Theater in seiner heutigen Form vielleicht gar nicht. Sie hat im 18. Jahrhundert das Theater reformiert, aus dem weit verbreiteten derben Komödientheater machte sie ernsthafte Kunst mit gehobener Sprache. Sie war eine der wichtigsten Wegbereiter*innen für unser heutiges Verständnis von Theater.

Klassische Texte feministisch überschrieben

Figuren, die lange nur als „Love Interest“ der männlichen Helden oder als schmückendes Beiwerk vorkommen durften, emanzipieren sich mehr und mehr. Dazu kommt, dass Theaterautor*innen klassische, männlich dominierte Stoffe feministisch überschreiben.

So kommen bei den Mannheimer Schillertagen zum Beispiel „Die Räuberinnen“ auf die Bühne. Der Klassiker von good old Schiller in der Regie von Leonie Böhm wird dabei ordentlich gegen den Strich gebürstet. Alle Rollen sind mit Frauen besetzt.

Am Theater Koblenz hat sich Autorin Elisabeth Pape Georg Büchners „Lenz“ vorgeknöpft und aus dem zaudernden Künstler eine isolierte Sinnsucherin im Hier und Heute gemacht. „Mein Lenz, wird meinE Lenz – eine weiblich gelesene Person“, sagt die Autorin. Damit knüpfen die aktuellen, progressiven Theater*macherinnen an uralte Traditionen an.

Am Theater Koblenz flüchtet sich Lenz in Soziale Medien und hofft, ihren Seelenfrieden wiederzufinden. Arek Głębocki für das Theater Koblenz

Künstlerinnen fordern endlich Sichtbarkeit

Feminismus Fehlanzeige, hieß es ganz selbstverständlich an einem doch eigentlich so aufgeklärten Ort wie dem Theater lange Zeit.

Dass den Frauen ihr Platz an den Bühnen und die Sichtbarkeit all ihrer Facetten über Jahrhunderte verwehrt wurden, hat sich aber glücklicherweise mittlerweile herumgesprochen. Künstler*innen fordern endlich den Raum ein, der ihnen viel zu lange verwehrt blieb.