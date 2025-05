Dunkle Schatten der Vergangenheit - „Amsterdam“ von Maya Arad Yasur

Ein Brief bringt das Leben einer jungen, jüdischen Frau völlig durcheinander. Sie ist Geigerin und erst seit kurzem aus Israel nach Amsterdam in die Keizersgracht gezogen. Der Brief kommt von den Stadtwerken Amsterdam, eine unbezahlte Gas-Rechnung aus dem Jahr 1944. Stück für Stück wird aufgedeckt, dass die vermeintliche Traumwohnung eine grausame Vergangenheit hat.

Vergangenheit und Gegenwart kunstvoll ineinander verwoben

In dem Theaterstück von Maya Arad Yasur werden Vergangenheit und Gegenwart kunstvoll verwoben. Denn auch die junge Frau wird als Jüdin immer wieder mit der politischen Situation in ihrer alten Heimat Israel und antisemitischen Anfeindungen konfrontiert.

In der Inszenierung von Susanne Frieling kommen durch die ästhetisch-dichten Video-Einspielungen von Florian Schaumberger eine zweite, visuelle Erzählebene hinein, die von einem vielstimmigen Schauspieler*innen-Ensemble kommentiert werden.

Die Video-Einspielungen übernehmen eine zweite Erzählebene in der Inszenierung von Susanne Frieling. Pressestelle Jochen Klenk

Zweite Erzählebene auf Videoleinwand

Auf der Bühne hängt eine große Videoleinwand. Man sieht eine hochschwangere Frau im Bett liegen, die zärtlich ihren Babybauch streichelt. Vogelgezwitscher mischt sich mit Straßengeräuschen. Ein friedliches Bild.

Vor der Videoleinwand stehen drei Schauspielerinnen und zwei Schauspieler, sie beschreiben und kommentieren das, was man zu sehen bekommt. Denn die Menschen im Video bleiben weitgehend stumm, nur die Geräusche sind übernatürlich laut.

Gasrechnung von 1944 über 1.700 Euro

Ein Brief fällt durch den Türschlitz. Ein alter Mann im Bademantel hebt ihn auf und legt ihn vor der Wohnungstür der jungen Frau ab. Es ist ein Brief von den Amsterdamer Stadtwerken. Eine Gasrechnung über einen Betrag von 1.700 Euro. Ausgestellt im Jahr 1944 für die Wohnung in der Keizersgracht, in der die schwangere Frau jetzt lebt.

Bühnenbild „Amsterdam“ von Maya Arad Yasur am Theater Baden-Baden. Pressestelle Jochen Klenk

Ahnungsloser Spaziergang durch Amsterdam

Noch weiß sie nichts mit der Rechnung anzufangen. Sie lebt erst seit kurzem in Amsterdam. Sie ist Geigerin. Eine Jüdin aus Israel. Sie steckt den Brief ein und die Kamera begleitet sie durch den Tag in Amsterdam, durch die hübschen Straßen voller Touristen, zum Frauenarzt, in den Park, in den Supermarkt.

Wo auch immer die junge Israelin hingeht, sie spürt die Blicke der anderen. Nervös spielt sie an ihrer Kette mit dem Davidstern. Aber es sind nicht nur Blicke, die sie treffen: ihre Agentin schlägt ihr vor, als schwangere Jüdin ein Zeichen zu setzen und ein Requiem für die getöteten Kinder in Gaza zu schreiben.

Brutalen Sätze unterbrechen den Plauderton

Es sind solche Momente an diesem Theaterabend, wo einem der Atem stockt. Immer wieder setzt die Autorin Maya Arad Yasur mitten in den Plauderton plötzlich solche brutalen Sätze, die einen mitfühlen lassen, was die Protagonistin tagtäglich erlebt.

Die Frau hatte gehofft, in Amsterdam Ruhe zu finden, sich auf die Geburt ihres Kindes vorbereiten zu können. Aber die politische Situation in ihrer alten Heimat und die Vergangenheit holen sie auch hier ein. Auch wenn sie einfach nur den Schritten ihrer Absätze auf dem Straßenpflaster nachhorcht:

Die israelische Autorin Maya Arad Yasur (*1976). Pressestelle Adi Segal

Die Wohnung war ein Versteck für Juden

In der Wohnung in der Keizersgracht lebte früher, während der Besatzung Amsterdams durch die Nazis, eine Widerstandskämpferin, die Jüdinnen und Juden versteckt hielt. Doch ihr eigener Mann hat sie und das Versteck an die Nazis verraten. Und dann hausten die Nazis in der Wohnung – und die Gas-Rechnung blieb bis heute offen.

Im zweiten Teil des Abends fehlen die ästhetisch dichten Video-Einspielungen von Florian Schaumberger. Schade, denn Regisseurin Susanne Frieling findet leider keine ebenso überzeugenden Bilder für die Bühne. So fällt der zweite Teil etwas ab, aber durch die dramatischen Enthüllungen aus der Vergangenheit bleibt die Spannung trotzdem hoch.

Ein Theaterabend, der Vergangenheit und Gegenwart kunstvoll verwebt und eindrücklich unterstreicht, was auf dem großen Banner über dem Eingang des Theaters Baden-Baden steht: „Nie wieder ist jetzt!“