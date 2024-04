„Die Veredelung der Herzen“ – Heilbronner Uraufführung zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz

Der perfekte Mensch auf Knopfdruck: In dem neuen Heilbronner Theaterstück, das im Experimenta Science Dome zu erleben ist, können sich die Leute „veredeln“ lassen, um leistungsfähiger, charmanter oder witziger zu werden. Doch die Erneuerung hat ihre Schattenseiten, denn Perfektionismus ist längst nicht alles.

Der Wunsch nach dem perfekten Menschen

Wie ein Fenster zu etwas Göttlichem erscheint das Bild von Mitarbeiter Max auf der Kuppel des Science Domes über Anna: Sein Gesicht wirkt ebenmäßig und ideal, seine projizierte Größe auf der Kuppel macht ihn übermenschlich und seine Stimme wirkt, als wäre Max durch nichts aus der Ruhe zu bringen.

Die erwachsene, eigentlich selbstbewusste Anna schaut wie ein kleines Mädchen voller Hoffnung zu ihm hinauf. Ihm will sie ihren Freund Christoph anvertrauen, damit eine Künstliche Intelligenz ihn adaptiert, veredelt.

Kurz darauf ist ihr Christoph ein anderer. Und Anna ist gar nicht zufrieden. War er ihr zuvor zu lethargisch und sprunghaft, verfolgt er nun mit aller Konsequenz seine Ziele.

Handballgroße Schaumstoffwürfel purzeln herum, wenn sich die drei Schauspieler aus ihnen herausgraben müssen – die Figuren finden nur schwer Halt. Anna (Leonie Berner), Christoph (Luca Rosendahl) und Max (Pablo Guaneme Pinilla) im Stück „Die Veredelung der Herzen“. Pressestelle Theater Heilbronn. Fotograf: Jochen Klenk

Ein Stück über die ethischen Aspekte von KI

Wie die Künstliche Intelligenz Christoph geformt hat, der technische Vorgang, das bleibt offen. Autor Mario Wurmitzer aus Wien erzählt eher, was die Ergebnisse mit einer Beziehung machen könnten.

Damit will er zum Nachdenken anregen: „Über diese Möglichkeiten, mittels Künstlicher Intelligenz in die menschliche Psyche vorzudringen, nachzudenken, das ist nicht unspannend, weil das passieren wird in Zukunft. Also es investieren ja nicht Pharmafirmen aus Freude an der Forschung hunderte Millionen. Und ich finde schon, dass man diese ethischen Aspekte einfach mitdenken muss. Und da ist das Theater ein guter Raum dafür“, sagt er.

Bühnenbild wird durch Videokunst ergänzt

Das Team um Regisseurin Grit Lukas befüllt die Bühne mit weißen handballgroßen Schaumstoffwürfeln. Sie purzeln herum, wenn sich die drei Schauspielenden aus ihnen herausgraben müssen oder durch sie hindurch waten. Die Figuren finden schwer festen Boden. Die Kuppel des Science Domes greift diese Anordnung durch Videokunst auf: Fühlen sich die Figuren verwirrt, zerstreuen sich auch die Pixel auf der Kuppel wild durcheinander.

„Uns war wichtig, da nochmal eine eigene Ebene rüberzubringen. Deshalb haben wir uns da dieser Pixel-Art angenommen. Und versuchen darüber, diese Geschichte zu erzählen mit einem übergeordneten Gedanken: Dass wir alle uns in Pixeln bewegen und uns alle auch irgendwie auflösen oder wieder zusammengesetzt werden“, erklärt Lukas.

Viel Technik, aber wenig Science Fiction

Technik prägt die Geschichte und das Bühnenbild und doch ist das Stück weniger Science Fiction als man denken könnte. Denn letztlich geht es um grundsätzliche Probleme, die wir auch schon jetzt aus dem Trend zur Selbstoptimierung kennen. Ist alles gut, nur weil man perfekt ist? Die Figur Max wird zum Beispiel irgendwann nichts mehr mit Christoph zu tun haben.

Es stellen sich existenzielle Fragen: Was macht gute Beziehungen aus? Was Glück? In dem Heilbronner Stück „Die Veredelung der Herzen“ werden Sinnkrisen nicht gelöst, sondern entfacht.