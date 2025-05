Am Beispiel von vier ehemaligen Freund*innen untersucht Autor Lars Werner, wie eine radikale Regierung das Leben einer Gruppe von Freunden beeinflusst. Kein gefälliger Stoff, sondern eine Auseinandersetzung mit der Realität.

Eine Dystopie, die realistisch scheint

Vier Freunde, die sich nach längerer Zeit wiedertreffen, in einer Tankstelle, zehn Kilometer hinter der deutsch-tschechischen Grenze.

Deutschland wird inzwischen von einer rechtsextremen Partei regiert. Drei der Freunde, unter anderem queer und politisch engagiert, haben das Land verlassen, weil sie um ihr Leben oder zumindest ihre Freiheit fürchten. Der vierte Freund hingegen ist geblieben und bittet die anderen darum, seine linke Vergangenheit zu verschweigen.

Ruby Rawson, Nayana Heuer, Julius Engelbach und Leonard Meschter (von hinten) Pressestelle Ilja Mess Fotografie

In „Die ersten hundert Tage“ wird eine Dystopie skizziert, die realistisch scheint und deshalb so wichtig ist.

Feilen an letzten Details

Kurz vor der Premiere wird noch an letzten Details gearbeitet. Es sind Nuancen: Blicke, kleine Lacher oder vielsagende Seufzer, die die Haltung der Figuren und ihre Widersprüchlichkeit unterstreichen sollen.

So wie bei Marin, der nichts mit der rechtsextremen Regierung zu tun haben will. Der einfach in Frieden leben will. Er ist ganz auf der Seite seiner politisch aktiven Freunde. Selbst traut er sich aber nicht aufzubegehren.

Kein gefälliger Stoff

Unterstützt wird der emotionale Plot durch das moderne minimalistische Bühnenbild von Alex Gahr. Die Tankstelle als eigener Kosmos, in der sich das Drama um Freundschaft und Politik abspielt.

Zum Gesamterlebnis dazu gehört auch der Sound, der die eigentümliche Stimmung des konspirativen Tankstellentreffens wie ein Filmsoundtrack begleitet. Das Konzept ist parallel, während der Proben, entstanden.

„Die ersten 100 Tage“ ist kein gefälliger Stoff. Es ist eine Auseinandersetzung mit der Realität, die das Theater Konstanz ganz bewusst angenommen hat.