Die Staatsoper Stuttgart zeigt mit der Produktion „Der rote Wal“ ungewöhnliches Musiktheater. Dabei geht es um die Frage, wie viel Widerstand heute angebracht ist und vor allem mit welchen Mitteln. Das Libretto hat der Rapper und Musikproduzent Markus Winter geschrieben, bekannt als Maeckes und Mitglieder der Stuttgarter Hip-Hop-Gruppe „Die Orsons“.

Das Orca-Mädchen Gladis wird zum Schulmädchen Isi

Über die in dunkles Blau getauchte Bühne wabert Nebel, als sei man in einer geheimnisvollen Unterwasserwelt. Von oben kommt der riesige Kopf eines Wals heruntergefahren. Langsam schlagen seine Flossen - auf und ab. Die sanften Riesen leben in einer bedrohten Welt. Gladis, ein Orca-Mädchen, will sich wehren, weil sie immer wieder von Schiffen und Booten gerammt wird.

Die Rolle von Gladis verschmilzt im roten Wal mit der von Isi, einer Schülerin. Im Stück besucht sie mit ihrer Schulklasse eine Oper in Stuttgart über die RAF, die Rote-Armee-Fraktion. Plötzlich ist sie auf der Bühne und begegnet den Protagonisten, die sehr stark an Andreas Baader, Ulrike Meinhof und Gudrun Ensslin erinnern.

Jasper Leever (Leviathan 2), Deborah Saffery (Leviathan 1), Yunus Schahinger (Leviathan 3) Pressestelle Matthias Baus

Wie wehrt man sich gegen durchgeknallte Tech-Milliardäre?

„Es geht um eine junge Frau, die versucht in der sehr komplexen politischen Gegenwart einen eigenen Standpunkt zu entwickeln“, erklärt Dramaturg Ingo Gerlach. Sie habe Fragen, so Gerlach: „Wie geht man gegen Ungerechtigkeiten vor? Welche Möglichkeiten und Mittel hab ich da? Sie entdeckt und benutzt die RAF als historischen Bezugspunkt, mit dem sie konfrontiert wird.“

„Der rote Wal“ spielt auf die Proteste der Letzten Generation genauso an wie auf die Demonstrationen gegen das Bahnprojekt S21. Wie aber wehrt man sich gegen durchgeknallte Tech-Milliardäre, die versuchen, ohne jede politische Legitimation, das Weltgeschehen zu ihren Gunsten zu beeinflussen?

Maeckes (Lone), Madina Frey (Gladis) Pressestelle Matthias Baus

Lone wollte schon immer nach oben

Einer von ihnen heißt Lone. Er lebt am Meeresgrund in einer durchsichtigen Kapsel. Bei Lone – einem Wortspiel für Elon - denkt man sofort an Elon Musk.

„Von klein auf wollte ich auch immer nach oben. Also begann ich, mich irgendwann in den Himmel zu loben, meine Mitmenschen bekamen Komplexe schämten sich in den Boden. Doch blickten immer zu mir hoch, dadurch verdiente ich Billionen.“

Markus Winter, besser bekannt als Maeckes, spielt den Lone. Schon lange ist der Rapper der Staatsoper Stuttgart verbunden. Er schrieb das Libretto für den roten Wal. Rhythmische Texte, darin gelegentlich eingeflochten auch mal echtes RAF-Vokabular über den Schweinestaat und kapitalistische Ausbeutung.

Der rote Wal räumt gründlich mit dem RAF-Mythos auf

Eine stringente Handlung gibt es in diesem deutschen Herbstmärchen nicht. Vielmehr begleitet das Publikum die Hauptdarstellerin Isi dabei, wie sie mögliche Formen des Widerstands kennenlernt. Dabei räumt der rote Wal gründlich mit dem RAF-Mythos auf, betont Intendant Victor Schoner, den dazu kritische Fragen erreichten.

„Ich finde es super-interessant, wie viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter den Verdacht haben, dass man damit der RAF ein Denkmal setzen wollte“, sagt er. „Allein diese Frage zeigt doch, in welch verquerer Welt wir leben. Man kann doch 2025, in der Welt, in der wir leben, nicht im Mindesten daran glauben, dass Terrorismus in irgendeiner Form ein gerechtfertigtes Mittel wäre.“

Matthias Klink (Abad), Josefin Feiler (Ge) Pressestelle Matthias Baus

Die Oper Stuttgart wagt ein spannendes Experiment

Wofür wir heute kämpfen und mit welchen Mitteln: Diese Frage zieht sich durch die gesamte Inszenierung – und richtet sich damit schon an ein junges Publikum ab der achten Klasse. Ein Musiktheater-Trip von Rap, Rock über Musical bis hin zum zu Operngesang - in jedem Fall ein spannendes Experiment, das die Oper Stuttgart hier wagt.