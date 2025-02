Lesung im Gerichtssaal: In „Trauriger Tiger“ schildert Neige Sinno erschütternd den sexuellen Missbrauch als Kind

In ihrem Bestseller „Trauriger Tiger“ beschreibt Neige Sinno detailliert den jahrelangen Missbrauch durch ihren Stiefvater – ein Text voller Brachialität und Unmittelbarkeit, sagt Dramaturgin Sabrina Toyen. Das Theater Konstanz hat ihn für die Veranstaltungsreihe „Von Fall zu Fall“ ausgewählt, in der es darum geht, ein literarisches Werk in einem anderen Kontext zu erleben, im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Konstanz.

Tagsüber Gericht, abends Theatersaal In diesem Saal sitzt man selten freiwillig. Tagsüber arbeiten hier Anwälte und Richter. Angeklagte, teilweise sogar gefesselt, werden von Polizisten in den Schwurgerichtssaal des Landgericht Konstanz geführt. An diesem Abend darf das Theaterpublikum hier Platz nehmen. Direkt neben den Schauspielern, die abwechselnd aus Neige Sinnos Buch „Trauriger Tiger“ vorlesen. In ihrem Text beschreibt die heute 47-jährige Französin detailreich den jahrelangen Missbrauch durch ihren Stiefvater. Detailreiche Schilderungen von sexuellem Missbrauch Eine mutige Entscheidung, die die Autorin bewusst getroffen hat. „Ich kann nicht über sexuelle Gewalt an Kindern sprechen und dabei im Abstrakten bleiben“, sagte Neige Sinno im ARD-Kulturmagazin Titel Thesen Temperamente. „Es geht hier um konkrete Gewalt, die an einem Kind verübt wird.“ Neige Sinnos Text ist eine Herausforderung, vor allem darin, dass eine Vergewaltigung an einem Kind so konkret beschrieben wird. Schon kurz nach seiner Veröffentlichung war den Konstanzer Theatermacherinnen klar: Dieser Text muss gehört werden. Ein Text, der für sich alleine wirkt Am besten im Rahmen der Kooperation mit dem Landgericht Konstanz, „Von Fall zu Fall“, die in dieser Spielzeit bereits zum dritten Mal stattfindet. In der Reihe „Von Fall zu Fall“ präsentieren die Ensemblemitglieder Anna Eger (links), Leonard Meschter und Jana Alexia Rödiger den Roman „Trauriger Tiger“ von Neige Sinno. © Lisa Ossowski | © Ilja Mess „Es ist ganz bewusst eine Lesung“, sagt Dramaturgin Sabrina Toyen, „weil dieser Text in seiner Brachialität, aber auch in seiner Unmittelbarkeit dadurch, dass die Autorin ihre eigene Geschichte erzählt, keine Figurenzeichnung oder räumliche Verortung braucht.“ Literarische Vorlage von Neige Sinno Impulsgeber für diese Entscheidung war auch die Zusammenarbeit mit dem lokalen Verein „Frauen helfen Frauen in Not“ und der Initiative „Rote Bank gegen häusliche Gewalt“. Auf der Suche nach einer Opferperspektive, die keiner weiteren Inszenierung bedarf, habe man sich schnell auf Neige Sinnos literarische Vorlage geeinigt, erklärt die Dramaturgin. Für die Lesung musste der im Original mehr als 300 Seiten umfassende Text gekürzt werden, der in drei thematische Bereiche gegliedert ist: die Darstellung des Missbrauchs, die Schilderung des Prozesses gegen den Stiefvater und Bezüge auf Literatur, in der es um sexuellen Missbrauch an Kindern geht, etwa „Lolita“ von Vladimir Nabokov. In der Lesung sind es die Stimmen von Anna Eger, Leonard Meschter und Jana Alexia Rödiger, die die verschiedenen Ebenen ordnen. Das Konzept geht an diesem Abend auf: Ein Text, der gehört werden muss, laut vorgelesen an einem Ort der für Wahrheit und Gerechtigkeit steht.