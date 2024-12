Trier richtet Theatertage Rheinland-Pfalz aus

Mehr Infos

Die Theatertage Rheinland-Pfalz finden vom 9. bis zum 17. März statt. Zum ersten Mal ist das Theater Trier Gastgeber.

Eröffnet werden sie mit einem Festakt und der Vergabe des Else Lasker-Schüler-Dramatikpreises an Wolfram Lotz sowie der Vergabe der Stückpreise an drei Nachwuchsautorinnen und -autoren.