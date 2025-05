Demokratie in der Krise – Hans Falladas „Bauern, Bonzen und Bomben“ am Pfalztheater Kaiserslautern

In seinem Debütroman „Bauern, Bonzen und Bomben“ von 1931 verarbeitete Hans Fallada einen Bauernaufstand der Landvolk-Bewegung, den er als junger Zeitungsreporter selbst miterlebt hatte. Das Pfalztheater Kaiserslautern bringt nun eine Theaterfassung des Romans auf die Bühne.

Es scheint, als sei ein Sturm über die Vorderbühne gefegt: Der Boden liegt voller Zettel, ein Meer von weggeworfenen Steuerbescheiden, die die verarmten und verschuldeten Bauern in der Provinz nicht zahlen wollen. Im Hintergrund leuchten drei riesige rote Buchstaben: „SPD".

Es sind die Roten, die in der Kleinstadt Altholm regieren und die mit dem Protest der Landvolkbewegung irgendwie umgehen müssen. Auch die Lokalpresse mischt kräftig mit. Der morphiumsüchtige Hilfsredakteur Max Tredup, das Alter Ego Hans Falladas, leidet unter seinem prekären Dasein als Kleinstadt-Reporter. Tagtäglich muss er bei den Geschäftsleuten um Werbeanzeigen betteln.

„Bauern, Bonzen und Bomben“ am Pfalztheater Kaiserslautern: Mal geht es dramatisch, mal possenhaft zu. Die Bauernschaft beschließt, die Stadt Altholm zu boykottieren. Pressestelle Thomas Brenner Fotografie

1931 als sozialkritisches Sittengemälde gefeiert

„Bauern, Bonzen und Bomben" wurde 1931 als sozialkritisches Sittengemälde gefeiert. Regisseur Sascha Hawemann übersetzt den komplexen Roman am Pfalztheater Kaiserslautern in ein vielschichtiges Bühnenpanorama mit Hilfe von Doppel- und Mehrfach-Besetzungen.

Das könnte verwirrend sein, ist es aber nicht. Dank der klaren Rollengestaltung behält man stets den Überblick. Alles auf der Bühne ist in Bewegung - dafür sorgen etwa rollende Tische und Stühle, die mit rasantem Tempo hin- und hergeschoben werden.

Regisseur Sascha Hawemann übersetzt den komplexen Roman von Hans Fallada in ein vielschichtiges Bühnenpanorama. Pressestelle Thomas Brenner Fotografie

Die Bauern fühlen sich von den Städtern im Stich gelassen

Als das Finanzamt zwei Ochsen pfänden will, widersetzen sich die Bauern. Bei einer Demonstration in Altholm schlägt die Polizei gewaltsam zu. Die Bauern fühlen sich von den Städtern im Stich gelassen.

Mal geht es dramatisch, mal possenhaft zu. Die Bauernschaft beschließt, die Stadt Altholm zu boykottieren. Die Politiker reden das Problem klein, während die Rechtsextremen immer mehr Zulauf bekommen. Die Bürgermeisterin will die Presse mundtot machen und erpresst die Chefredakteurin.

Ist „Bauern, Bonzen und Bomben“ das Stück der Stunde?

Mit seinem düsteren Blick auf die zerfallende Demokratie und das Aufkommen der Nazis scheint „Bauern, Bonzen und Bomben" das Stück der Stunde zu sein - zumindest auf den ersten Blick. Während des dreistündigen Theaterabends aber zeigt sich immer mehr, dass sich die politische Situation der Weimarer Republik nicht eins zu eins auf die deutsche Gegenwart übertragen lässt.

Natürlich finden sich einige Anknüpfungspunkte: Die Klientelpolitik, der politische Filz, der Einfluss der Medien. Doch all diese Phänomene erschöpfen sich in Klischees und am Ende bleibt das diffuse Gefühl: Ja, eine Krise der Demokratie hat es in Deutschland schon einmal gegeben - so ähnlich wie heute, aber irgendwie auch völlig anders.