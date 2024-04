Bariton Michael Mayes auf Pilgerreise mit der Stuttgarter Oper

„STADT.WAND.KUNST“ – Die Saison des Open Urban Art Museum Mannheim startet mit Künstler „NEAN“, der ein brandneues Mural gestaltet +++ Mthuthuzeli November aus Kapstadt – Er verbindet klassisches Ballett mit seinen südafrikanischen Wurzeln in seiner neuen Choreografie „Water Me“ am Staatstheater Karlsruhe +++ Kreative Vielfalt, ungewöhnlich privat und international – Das Keramikkunst-Symposium „Intonation“ in Deidesheim feiert Jubiläum +++ Von Musik durchdrungen – Die junge Jazzsängerin Helen Skobowsky aus Mainz im Porträt +++ Kulturtipps – Lichtkunst in Waldenbuch, Tanz und „Herkunft (un)geklärt“ in Mainz und Kunst mit „Aura“ in Tuttlingen +++ Bunt statt grau – Der Street-Art-Künstler „DOME“ aus Karlsruhe beleuchtet mit seinen Wandbildern sozialkritische Aspekte