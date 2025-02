2020 ermordete ein Rechtsextremist in Hanau neun Menschen. Tuğsal Moğuls bewegendes Theaterstück „And now Hanau“ zeigt die Tatnacht und Versäumnisse von Justiz und Politik am Landgericht Mainz.

Ein bemerkenswerter Theaterabend

Es ist in vielerlei Hinsicht ein ungewöhnlicher, bemerkenswerter Theaterabend. Das fängt schon damit an, dass die Inszenierung nicht auf der Bühne vom Mainzer Staatstheater, sondern im Landgericht stattfindet.

Ein nüchterner, holzvertäfelter Gerichtssaal wird zum Spielort, an dem zwei Schauspielerinnen und zwei Schauspieler – im Stücktext heißen sie schlicht A, B, C und D – minutiös nacherzählen, was am 19. Februar 2020 in Hanau passiert ist. Sie richten sich dabei direkt ans Publikum.

Das Stück schließt Gedächtnislücken

Als Zuschauer hat man einiges vergessen. Diese erschreckende Erkenntnis stellt sich schnell und schmerzhaft ein. Hanau? Das war doch das mit den Morden in der Shishabar, so meine Gedanken noch kurz vor der Premiere.

Shishabar: Dieser exotische und meiner persönlichen Lebenswelt vollkommen fremde Schauplatz hat es offenbar ins Langzeitgedächtnis geschafft.

Vergessen hatte ich dafür längst, dass die meisten Opfer gar keine Barbesucher waren. Da war zum Beispiel die 35-jährige Marcedes Kierpacz, sie war an dem Abend nur unterwegs, um eine Pizza für sich und ihre Kinder zu holen.

Aufwühlender Theaterabend: „And now Hanau“ im Mainzer Landgericht mit Flora Egbonu, Anneke Gies, Sabah Qalo, Vincent Doddema Pressestelle Staatstheater Mainz / Gerald Haffke

Unzählige Versäumnisse in der Tatnacht

Da war Vili-Viorel Păun, der mit seinem Auto zur falschen Zeit am falschen Ort war. Oder genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Er versperrte dem Täter den Weg, verhinderte dadurch höchstwahrscheinlich weitere geplante Morde.

Er verfolgte den Mörder und versuchte währenddessen mehrmals die Polizei anzurufen. Vergeblich.

Vili-Viorel Păun wird während seiner Verfolgungsfahrt vom Täter erschossen. Dass die Notrufzentrale in der Tatnacht unzureichend besetzt war, war nur eines von unzähligen Versäumnissen, die mit dem Leben unschuldiger Menschen bezahlt wurden.

Enge Zusammenarbeit mit einem Dokumentarfilmer

Autor Tuğsal Moğul hat bereits mehrere Theaterstücke über rassistische Gewalt geschrieben, zum Beispiel „Auch Deutsche unter den Opfern“ über die Morde des NSU.

Für sein Stück „And now Hanau“, das er gemeinsam mit Franziska Sarah Layritz nun in Mainz selbst inszeniert hat, hat er eng mit einem Dokumentarfilmer zusammengearbeitet. Dieser war schon kurz nach dem Anschlag an den Tatorten.

Außerdem orientiert sich das Stück an den Erkenntnissen von Forensic Architecture: Eine Rechercheagentur, die mit Hilfe modernster Technik staatliche Gewalt und Menschenrechtsverletzungen rekonstruiert.

Das Stück „And Now Hanau” im Landesgericht Mainz erinnert an die neun Opfer des Anschlags von Hanau am 19. Februar 2020. Der 43-jährige Täter ermordete neuen Menschen mit Migrationshintergrund, danach seine Mutter und sich selbst. SWR

Angehörige fühlten sich alleingelassen

Forensic Architecture hat sich auch damit beschäftigt, was die Angehörigen der Opfer durchleben mussten.

Während die Polizei Pressevertreter schon kurz nach den Morden informierte, wurden die engsten Angehörigen der Opfer stundenlang im Unklaren gelassen. Dass sie ihre Kinder, Geschwister oder Eltern verloren haben, wurde ihnen nicht unter vier Augen mitgeteilt.

Stattdessen las ein Polizeibeamter die Namen der Mordopfer vor. Die Angehörigen waren allein und sind es über Jahre geblieben. Dies macht die Inszenierung deutlich. Das fassungslose Kopfschütteln darüber im Publikum weicht hier und dort einem Lachen der Verzweiflung.

Das Justizkammerspiel von Tuğsal Moğul wird durch das Mainzer Staatstheater am Landesgericht inszeniert. SWR

Schlichte Inszenierung, die nicht kalt lässt

In der ersten Reihe sitzen Mitglieder der „Initiative 19. Februar Hanau“, am Ende des anderthalbstündigen Theaterabends haben einige von ihnen Tränen in den Augen. Genauso Teile des Ensembles.

Die eigentlich sehr schlichte Inszenierung rund um längst belegte Fakten lässt keinen im Publikum kalt. Unvermeidlich dabei auch der Gedanke an die Umfrageergebnisse zur bevorstehenden Bundestagswahl.

Als das Saallicht erlischt, herrscht einige Sekunden Schweigen. Diese theatrale und gleichzeitig dokumentarische Abbildung unserer Wirklichkeit hallt lange nach. Und schafft damit genau das, was sich die Angehörigen wünschen – dass die Opfer und die Ungeheuerlichkeit der Tat nicht in Vergessenheit geraten.