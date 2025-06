Antigone als moderne Rebellin – Antike trifft auf Gegenwart

„Bürgerbühne 15-22“ am Theater Ulm

Was bedeutet es, für seine Überzeugung wirklich in aller Konsequenz einzustehen? Darum geht’s im Sophokles-Klassiker „Antigone“. Jugendliche der „Bürgerbühne 15-22“ am Theater Ulm haben sich ganz neu damit auseinandergesetzt.