53. Deutscher Kleinkunstpreis 2025

Mit: Sarah Bosetti (Sparte Kabarett), FALK (Musik), @zaertlichkeitenmitfreunden (Kleinkunst), Filiz Tasdan (Stand-Up), Teresa Reichl (Förderpreis der Stadt Mainz) und Bernd-Lutz Lange (Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz).

Moderation: Tobias Mann

(Preisverleihung vom 22. März im Frankfurter Hof in Mainz)

Der Deutsche Kleinkunstpreis gilt als die wichtigste Auszeichnung in Sachen Kabarett und Kleinkunst. Seit 1972 wird er in verschiedenen Sparten vergeben: So 2025 an die Autorin und Satirikerin Sarah Bosetti, (Sparte Kabarett), an den Liedermacher FALK (Chanson/Lied/Musik), an das Musik-Kabarett-Duo Zärtlichkeiten mit Freunden (Kleinkunst) sowie an Filiz Tasdan (Stand-Up-Comedy), Teresa Reichl (Förderpreis) und an den Autor, Friedensaktivisten und Kabarettisten Bernd-Lutz Lange (Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz).