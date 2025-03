21. Politischer Aschermittwoch Berlin

Aufzeichnung vom 5. März 2025 um 20 Uhr im Konzertsaal der Universität der Künste in Berlin

Der Politische Aschermittwoch in Berlin ist die alljährliche geballte Ladung Satire aus der Regierungsmetropole. Am Aschermittwoch verdrücken sich die Parteienvertreter zu ihren rhetorischen Provinzattacken in die letzten Winkel des Landes. Es fließt reichlich Bier unter dem Vorwand, dem Wahlvolk reinen Wein einzuschenken. Zeitgleich geht es beim 21. Politischen Aschermittwoch in Berlin zur Sache: In Zeiten von wachsenden Filterblasen und lobbybetreutem Infotainment sind klare Worte eine erfrischende Notwendigkeit!

Mit dabei: Katie Freudenschuss, FIL, Abdelkarim, Der Tod und Andreas Rebers

Musik: Die Gabys

Gastgeber: Arnulf Rating