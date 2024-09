Von Konrad Bott

Wenn Metall anschmiegsam erscheint und Holz zu wabern anfängt, dann ist Patricia Brennan am Werk. Die New Yorker Perkussionistin klöppelt klangliche Vorurteile gegen das Marimba- und Vibraphon gekonnt vom Tisch. Im September veröffentlicht sie ihr drittes Album auf dem sie sich in die archaischen Materialien ihrer Instrumente hineindenkt und deren Sound elektronisch erweitert. Wir werfen ein Schlaglicht auf die New Yorkerin.