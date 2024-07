Women In Jazz – Best of

per Mail teilen

Mit Sarah Chaksad Large Ensemble, Emma Rawicz, Marilyn Mazur und Paula Morelenbaum

(Konzerte vom 3. bis 11. Mai 2024 in Halle)



Dota mit Masha Kaléko

(Konzert vom September 2023 in der Alten Oper Erfurt)

Mehr als 10 Tausend Besucher haben im Mai dieses Jahres das Festival Women in Jazz besucht, bei dem 130 Künstlerinnen und Künstler aus Europa und der Welt auf den verschiedenen Festivalbühnen der Saalestadt Halle für stilistische Vielfalt und Originalität sorgten. Traditionen werden aufgegriffen und neu verortet, Ideen aus Randbereichen wie Pop, Weltmusik oder Klassik spielerisch integriert. MDR Kultur präsentiert Ausschnitte aus den Mitschnitten der Konzerte vom Sarah Chaksad Large Ensemble, Emma Rawicz, Marilyn Mazur und Paula Morelenbaum.

Dota Kehr hat es wieder getan: schon zum zweiten Mal nach 2020 hat sich die Musikerin Texte der jüdischen Dichterin Masha Kaléko vorgenommen. „In den fernsten der Fernen“ heißt das zweite Kaléko-Album, das Dota im letzten Jahr veröffentlicht hat. Damit ist sie in diesem Jahr auf Tour; im vergangenen September spielte sie mit ihrer Band ein umjubeltes Konzert in der Alten Oper Erfurt. Das ARD Radiofestival präsentiert die Höhepunkte daraus.