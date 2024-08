Milica Djordjević:

Monochrome, light blue darkness (2024) für 8 Blechbläser (Uraufführung)

Dai Fujikura:

Trumpet Concerto (2024) für Trompete und Orchester (Uraufführung)

Francesca Verunelli:

Andare für Streichquartett (2023) (Deutsche Erstaufführung)

Thomas Kessler:

La montagne ardente / Der brennende Berg (1974/2024) für Synthesizer-Trio (Uraufführung)

Francesca Verunelli:

Songs and Voices (2023) für 6 Sänger, 10 Instrumentalisten und Elektronik (Auszug) (Deutsche Erstaufführung)

Andreas Dohmen:

FPP I (lecons du mardi) (2023) für E-Gitarre (Uraufführung)

Monthati Masebe:

Kusha (2024) für Ensemble und Obertonsängerin (Uraufführung)

Francesca Verunelli:

From scratch (2024) für Orchester und obligates Schlagzeug (Uraufführung)

Sergej Maingardt / Anna Konjetzky:

Songs of Absence feat. Witten Resonance (2024) (Auszug) für Schlagzeug, Tänzer, Elektronische Musik und Performer (Uraufführung)

Mitwirkende:

The Monochrome Project

Marco Blaauw (Trompete)

WDR Sinfonieorchester

Leitung: Lucie Leguay

Neue Vocalsolisten

Ensemble C Barré

Leitung: Sébastian Boin

Quatuor Béla

Silke Lange, Sebastian Berweck, Martin Lorenz (Synthesizer)

Monthati Masebe (Obertonsängerin)

Ensemble Recherche

(Konzerte vom 3. bis 5. Mai 2024 im Kulturforum Witten)

"Du und ich" stand 2024 über dem Programm der Wittener Tage für neue Kammermusik. Die 56. Ausgabe des Festivals kreiste um die Begegnung mit dem "Anderen". Trompeter Marco Blaauw macht seine Trompete zum Fernrohr und inhaliert den "Atem der Welt". Porträtkomponistin Francesca Verunelli begibt sich an die Grenze von Sprache und Musik, Monthati Masebe spielt mit dem Ensemble Recherche auf indigenen südafrikanischen Instrumenten und das Synthesizer-Trio Lange//Berweck//Lorenz bringt einen Vulkan zum Ausbruch. Wieder mit dabei auch das WDR Sinfonieorchester - in einem "Best of" der Uraufführungen.