„To the other side” – Das HfM Jazzorchester Saar im Konzert

Von Gabi Szarvas

Rockige Sounds mit Jazzappeal - das steht hinter dem Motto "To the other side". In Arrangements von Jimi Hendrix, The Doors, Emerson, Lake & Palmer und anderen Rockklassikern. Der Berliner Pianist und Komponist Nicolai Thärichen, neuer Jazzprofessor der HfM Saar, hat die klassische Bigband-Besetzung des Jazzorchesters der Musikhochschule um ein Streichquartett, Oboe, Klarinette, Fagott und Hörner erweitert, und kreiert in seinen Arrangements einen rockbasierten, sinfonischen Jazzsound. Am Klavier setzt der gebürtige Saarländer Christian Pabst Akzente, auch mit eigenen Songs und Bearbeitungen.



The Doors:

Break on through

Arrangement Nicolai Thärichen



Emerson, Lake and Palmer:

Black Moon

Arrangement Christian Pabst



Björk:

Hyper Ballad

Arrangement Christian Pabst



Jimi Hendrix:

If six was nine

Arrangement Nicolai Thärichen



The Doors:

Waiting for the sun

The End

Arrangement Nicolai Thärichen



Christian Pabst (Klavier)

HfM Jazzorchester Saar

Leitung Nicolai Thärichen



Konzert vom 23. Mai im Studio Eins des Saarländischen Rundfunks, Saarbrücken