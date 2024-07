The Rebirth of Cool – Die Los Angeles Jazz Renaissance

Von Eva Garthe

Weltweite Aufmerksamkeit hat die Musikszene von Los Angeles zuletzt 2015 erregt. Damals haben der Saxofonist Kamasi Washington und der Rapper Kendrick Lamar ihren Doppelschlag vorgelegt. Washingtons widerspenstiges Doppelalbum "The Epic" und Lamars epochales "To Pimp a Butterfly" waren die Sensationen der Stunde. Aber auch Jahre danach gedeiht und floriert die südkalifornische Jazzszene, dass es eine wahre Freude ist. Die Gründe dafür lassen sich nicht allein an ein paar Individuen festmachen. Sie haben unter anderem mit den Folgen der Pandemie zu tun.



Kamasi Washington:

Prologue

Kamasi Washington



Gerald Clayton:

Rip

Gerald Calyton feat. Justin Brown



Gretchen Parlato, Lionel Loueke:

If I Knew

Gretchen Parlato & Lionel Loueke feat. Burniss Travis & Mark Guiliana



Ben Williams:

The Death of Emmett

Ben Williams



Andrew Renfroe:

Big Country

Andrew Renfroe



Mark Turner:

Lennie Groove

Mark Turner Quartet



Asma Maroof, Patrick Belaga, Tapiwa Svosve:

The Stranger

Asma Maroof, Patrick Belaga, Tapiwa Svosve