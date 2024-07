Tage Alter Musik in Herne 2023

per Mail teilen

Im frühen 18. Jahrhundert entstanden in Wien zahlreiche prachtvolle Hofopern im sogenannten „Reichs-“ oder „Imperial-Stil“. Der Venezianer Antonio Caldara lieferte dafür 1725 zum Namenstag von Kaiser Karl VI. mit der Oper „Il Venceslao“ ein furioses Paradebeispiel.

Titelheld des Librettos von Apostolo Zeno ist der polnische Herrscher Wenzel, dessen Söhne ihre Rivalität um dieselbe Frau in virtuosen Gesangspartien ausleben. Bei den Tagen Alter Musik in Herne 2023 erlebte das Werk seine deutsche Erstaufführung mit dem renommiertem polnischen Originalklangorchester {oh!} Orkiestra.

Danach folgen Ausschnitte aus dem Herner Matinée-Konzert mit dem Gambisten Teodoro Baù und dem Cembalisten Andrea Buccarella.

Antonio Caldara:

„Il Venceslao“, dramma per musica

Venceslao: Max Emanuel Cencic

Casimiro: Nicholas Tamagna

Alessandro: Dennis Orellana

Lucinda: Suzanne Jerosme

Erenice: Sonja Runje

Fernando: Stefan Sbonnik

Gismondo: Pavel Kudinov

{oh!} Orkiestra

Violine und Leitung: Martyna Pastuszka

(Aufführung vom 12. November 2023 im Kulturzentrum Herne)



Herbst der Gambe

Johann Sebastian Bach:

Sonate g-Moll BWV 1029 für Viola da gamba und Cembalo

Karl Friedrich Abel:

Pieces d-Moll für Viola da gamba

Georg Friedrich Händel:

Chaconne G-Dur HWV 435 für Cembalo solo

Teodoro Baù (Viola da gamba)

Andrea Buccarella (Cembalo)

(Ausschnitte aus dem Matinée-Konzert vom 12. November 2023 im Kulturzentrum Herne)