„A Napoli"

Le Consort

Triosonaten für 2 Violinen und Basso continuo vonIsabella Leonarda, Nicola Matteis, Nicola Porpora, Domenico Gallo und Antonio Vivaldi

(Konzert vom 27. April 2024 in der Leonhardskirche Stuttgart)



Bodenseefestival 2024

„Stardust"

VOCES8

William Byrd:

Haec Dies

Kevin Allen:

O Sacrum Convivium

Heinrich Schütz:

Selig sind die Toten

Josef Rheinberger:

Kyrie aus Missa in Es-Dur (Cantus Missae)

Thomas Tallis:

Te Lucis Ante Terminum

Taylor Scott Davis:

Stardust

Giovanni Croce:

Buccinate in Neomenia Tuba

Johann Sebastian Bach, arr. Ward Swingle:

Boureé

Benjamin Britten:

The Evening Primrose

Hugo Alfvén:

Aftonen

Þorkell Sigurbjörnsson:

Heyr himna smiður

Mumford & Sons, arr. Jim Clements:

Timshel

Nat King Cole, arr. Jim Clements:

Straighten Up and Fly Right

Irving Berlin, arr. Jim Clements:

Cheek to Cheek

Bart Howard, Jimmy Van Heusen and Sammy Cahn, arr. Alexander L' Estrange:

Come Fly With Me (to the Moon)

(Konzert vom 4. Mai 2024 in der Liebfrauenkirche Ravensburg)

Napoli meets Sternenstaub. Le Consort ist DAS angesagte junge Barockensemble aus Frankreich. Die vier Musiker*innen finden die ideale Balance zwischen elegantem Geschmack und Rockband. Beim Festival Stuttgart Barock spielen sie Musica all' arrabiata aus Neapel und Umgebung: Der Exzentriker Nicola Matteis ist dabei, der mit der Geige im Rucksack zu Fuß von Italien nach England wanderte, Musik der Nonne Isabella Leonarda und Vivaldis "Schlager", die Follia-Variationen.

"Ein Konzert ist dann gelungen, wenn das Publikum dabei lachen und weinen kann", sagen die acht Sänger*innen des britischen a-cappella-Ensembles Voces8. Beim Bodenseefestival lassen sie in ihrem Programm "Stardust" die Sterne tanzen, leuchten und zerstieben. Taschentücher raus!