Stars im Luitpoldhain

Wolfgang Haffner and Friends

German Allstar Band, Solisten

(Liveübertragung vom Luitpoldhain Nürnberg)

Es ist wieder soweit! Nach zwei Jahren bittet der Nürnberger Stardrummer Wolfgang Haffner wieder zu einem der größten Jazzkonzerte Europas in Bayerns schönsten Open-Air-Konzertsaal, den Luitpoldhain. Seit diese Reihe 2015 startete, zieht die Biennale immer wieder weit über 40.000 Besucherinnen und Besucher an. Denn wenn Wolfgang Haffner seine „Friends“ einlädt, dann kommen sie gerne, auch immer wieder! Darunter bisher Bassbariton Thomas Quasthoff, Sänger und Sängerinnen wie Viktoria Tolstoy, Stefanie Heinzmann, Roger Cicero und Max Mutzke, den Posaunisten Nils Landgren und den Saxophonisten Klaus Doldinger, den Jazztrompeter Till Brönner, Nightmares On Wax, De-Phazz mit Sängerin Pat Appleton, Clueso und die Saxofon-Ikone Bill Evans.