Sebastian Studnitzky, Omer Klein und Nduduzo Makhathini beim XJazz! Festival

Von Holger Zimmer

Das XJazz! Festival hat im Mai 2024 wieder viele Jazzgrößen und ein internationales Publikum nach Berlin- Kreuzberg gelockt. Wir senden heute Ausschnitte aus zwei Konzerten: Der südafrikanische Pianist und Komponist Nduduzo Makhathini verbindet Spiritual Jazz mit Zulu-Tradition. Und der israelische Pianist Omer Klein spielt mit dem Trompeter Sebastian Studnitzky - eine alte Freundschaft und eine fruchtbare Verbindung.



Nduduzo Makhathini

Izibingelelo

Amanzi Ngobhoko

Iyana

Nduduzo Makhathini



Wayne Shorter

Oriental Folk Song

Sebastian Studnitzky

Omer Klein

Thelonious Monk

In Walked Bud

Sebastian Studnitzky

Omer Klein



Antonio Carlos Jobim

Chega de Saudade

Sebastian Studnitzky

Omer Klein



Steve Wonder

You and I

Where Were You When I Needed You

Sebastian Studnitzky

Omer Klein



Omer Klein

Good Hands

Omer Klein