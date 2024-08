Schubertiade Schwarzenberg / Smetana Litomyšl Festival

per Mail teilen

Schubertiade Schwarzenberg

Ludwig van Beethoven:

Klaviertrio D-Dur op. 70 Nr. 1 „Geister-Trio"

Bedřich Smetana:

Klaviertrio g-Moll op. 15

Franz Schubert:

Klaviertrio B-Dur D 898

Tobias Feldmann (Violine)

Harriet Krijgh (Violoncello)

Lauma Skride (Klavier)

(Konzert vom 24. Juni 2024 im Angelika-Kauffmann-Saal Schwarzenberg)



Smetana Litomyšl Festival

Jan Dismas Zelenka:

Missa Corporis Domini in C ZWV 3

Georg Friedrich Händel:

Dixit Dominus HWV 232

Tereza Zimková, Helena Hozová (Sopran)

Aneta Petrasová, Kamila Mazalová (Mezzosopran)

Ondřej Holub (Tenor)

Tomáš Šelc, Tadeáš Hoza, Martin Vacula, Josef Kovačič (Bass)

Collegium Vocale 1704

Collegium 1704

Leitung: Václav Luks

(Konzert vom 30. Juni 2024 in der Piaristenkirche Auffindung des Heiligen Kreuzes Litomyšl)

Im idyllischen Schwarzenberg kommen jedes Jahr die Schubertfans zusammen, um seine Musik zu genießen. Dieses Jahr musizieren Geiger Tobias Feldmann, Cellistin Harriet Krijgh und Pianistin Lauma Skride Klaviertrios von Beethoven, Smetana, Schubert. Ein emotional herausfordernder Abend: Beethoven ist mutig, macht sein eigenes Ding im „Geister-Trio“, Smetana verarbeitet den Tod seiner Lieblingstochter im op. 15 und Schuberts B-Dur-Trio versöhnt uns oder wie Schumann sagt: „Ein Blick auf das Trio von Schubert - und das erbärmliche Menschentreiben flieht zurück und die Welt glänzt wieder frisch“.

Anschließend: Barockes mit Václav Luks und seinen Ensembles vom Smetana Litomyšl Festival.