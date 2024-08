Girolamo Frescobaldi / Bruno Maderna:

Tre Pezzi per Orchestra

Wolfgang Amadeus Mozart:

Sinfonie Nr. 25 g-Moll KV 183

Wolfgang Amadeus Mozart:

Requiem d-Moll KV 626

Elsa Benoit (Sopran)

Catriona Morison (Mezzosopran)

Pietro Adaíni (Tenor)

Alexander Grassauer (Bass)

Schleswig-Holstein Festivalchor

NDR Radiophilharmonie

Leitung: Stanislav Kochanovsky

(Liveübertragung aus der Musik- und Kongresshalle in Lübeck)



Internationale Händel-Festspiele Göttingen

„Light the Earth“

Werke von Georg Friedrich Händel, Jean de la Fontaine, Michel Lambert, Michel Godard



Michel Godard (Serpent, E-Bass)

Antje Rux (Sopran)

Airelle Besson (Jazztrompete)

Atsushi Sakai (Viola da Gamba)

Bruno Helstroffer (Theorbe)

(Konzert vom 14. Mai 2024 in der PS.Halle Einbeck)

Mit zwei ernsten, ja dramatischen Werken von Wolfgang Amadeus Mozart beendet das Schleswig-Holstein Musikfestival seine diesjährige Saison. Von der Symphonie Nr. 25 g-Moll, die Mozart mit 17 Jahren schrieb und die erstmals die heiteren Pfade des Frühwerks verlässt, spannt sich der Bogen zur berühmten letzten Komposition, dem unvollendet gebliebenen Requiem.

Stanislav Kochanovsky, der neue Dirigent der NDR Radiophilharmonie, ergänzt diese beiden großen „Klassiker“ mit drei kleinen Stücken für Orchester, den „Tre Pezzi“ des Barock-Komponisten Girolamo Frescobaldi, die Bruno Maderna 1952 neu arrangiert hat. Musik, die zugleich älter und jünger ist als Mozarts Werke, und in der sich erstaunliche Anklänge finden. Ein origineller, spannungsreicher Konzertabend.