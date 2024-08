„Schleswig-Holstein Proms“

Dmitrij Schostakowitsch:

Festliche Ouvertüre op. 96

Jacques Offenbach:

Introduction, Prière et Boléro

Peter Tschaikowsky:

Dornröschen, Suite op. 66a

John Adams:

Short Ride in a Fast Machine

Leonard Bernstein:

Auszüge aus der „West Side Story“

Dmitrij Schostakowitsch:

Walzer aus der Jazz-Suite Nr. 2

Franz Waxman:

Carmen-Fantasie

Thomas Augustine Arne:

Rule Britannia

Edvard Elgar:

Marsch Nr. 1 aus Pomp and Circumstance op. 39

Bomsori Kim (Violine)

Camille Thomas (Violoncello)

Lucienne Renaudin Vary (Trompete)

NDR Radiophilharmonie

Leitung: Stanislav Kochanovsky

(zeitversetzte Übertragung aus der Holstenhalle Neumünster)

Es muss nicht immer London sein. Auch das Schleswig-Holstein Musikfestival hat seine „Proms“. In England gibt es die großen Orchestergalas seit 1895, in Neumünster seit dem vergangenen Jahr. Wegen des großen Zuspruchs verwandelt sich nun wieder die Holstenhalle für einen Abend in die Royal Albert Hall. Die NDR Radiophilharmonie unter der Leitung ihres neuen Dirigenten Stanislav Kochanovsky bietet ein festliches Programm, das natürlich mit Elgars „Pomp and Circumstance“ seinen Höhepunkt findet. Und damit es sich noch ein wenig mehr nach London anfühlt, übernimmt ARD-Korrespondentin Annette Dittert die Bühnenmoderation.