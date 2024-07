per Mail teilen

Wolfgang Amadeus Mozart:

Klavierkonzert C-Dur KV 503

Gustav Mahler:

Sinfonie Nr. 5 cis-Moll

Emanuel Ax (Klavier)

NDR Elbphilharmonie Orchester

Leitung: Alan Gilbert

(Eröffnungskonzert vom 7. Juli 2024 in der Musik- und Kongresshalle Lübeck)



Andrea Gabrieli:

Exsultate iusti

Ricercar del XII tuono

Adriano Willaert:

Christus resurgens

Jouissance vous donneray (mit Diminutionen von Girolamo Dalla Casa)

Carlo Gesualdo di Venosa:

Languisco e moro und Tu m'uccidi, o crudele, bearbeitet für Solisten und Saxofon von Marton Illés

Giovanni Gabrieli:

O magnum mysterium

Marton Illés:

sopra l'acque

Claudio Monteverdi:

Lamento d' Arianna

Confitebor terzo alla francese

Asya Fateyeva (Saxofon), Porträtkünstlerin 2024

Thomas Cornelius (Orgel)

NDR Vokalensemble

Leitung: Klaas Stok

(Konzert vom 11. Juli 2024 in der Kirche St. Nikolai, Hamburg)

„Moin Venedig“ - mit norddeutschem Understatement begrüßt das Schleswig-Holstein Musikfestival die Stadt, deren Mythos in diesem Jahr das Programm prägt. Gustav Mahlers Fünfte Sinfonie ist auf ewig mit der Lagunenstadt verbunden, seit Luciano Visconti das Adagietto in seinem Film „Tod in Venedig“ einsetzte. Den Weg dorthin bereitet der große amerikanische Pianist Emanuel Ax mit Mozarts Klavierkonzert Nr. 25.

Zum Ausklang Venedigs Blütezeit, modern interpretiert: Asya Fateyeva, Porträtkünstlerin 2024, spielt auf dem Saxofon Werke von Gabrieli, Venosa u. a. - gemeinsam mit dem NDR Vokalensemble.