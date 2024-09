per Mail teilen

Jacques Offenbach: „Les contes d' Hoffmann"

Opéra fantastique in 5 Akten

Hoffmann: Benjamin Bernheim

Stella / Olympia / Antonia / Giulietta: Kathryn Lewek

Lindorf / Coppélius / Dr. Miracle / Dapertutto: Christian Van Horn

Die Muse / Nicklausse: Kate Lindsey

Andrès / Cochenille / Frantz / Pitichinaccio: Marc Mauillon

Die Stimme der Mutter: Géraldine Chauvet

Spalanzani: Michael Laurenz

Crespel / Meister Luther: Jérôme Varnier

Hermann / Peter Schlémil: Philippe-Nicolas Martin

Nathanaël: Paco Garcia

Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor

Wiener Philharmoniker

Leitung: Marc Minkowski

(Aufführung vom 13. August 2024 im Großen Festspielhaus)

Jacques Offenbachs letzte unvollendete Oper „Hoffmanns Erzählungen“ ist unfreiwillig ein „Work-in-progress“ geblieben. Immer wieder tauchten in der Welt verstreute Notenblätter aus dem Nachlass Offenbachs und nach und nach ist der Torso zu einem Großwerk der französisch-deutschen Romantik angewachsen. Das Stück ist schwer umzusetzen, aber die Salzburger Festspiele warten mit Benjamin Bernheim in der Titelrolle mit einer Spitzenbesetzung auf. In einem gewaltigen Kraftakt werden die vier Frauenrollen und die dämonischen Gegenspieler von je einer Sängerin beziehungsweiser einem Sänger verkörpert.

ARD Radiofestival. Oper vom 7.9.2024 | Salzburger Festspiele