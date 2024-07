Saarbrücker Kammermusik / Musikfestspiele Saar

Saarbrücker Kammermusik

Johannes Brahms:

Streichquartett Nr. 1 c-Moll op. 51 Nr. 1

Arrangements aus Pop und Jazz

Eigenkompositionen des vision string quartets

vision string quartet

(Konzert vom 11. April 2024 im Großen Sendesaal des SR Saarbrücken)



Musikfestspiele Saar

„Your Music. Your Voice. Reloaded“

Songs, komponiert von den Sängerinnen und Sängern der 2. Chance

Band, Sängerinnen und Sänger der 2. Chance Saarland

Deutsche Radio Philharmonie

Leitung: Vilmantas Kaliunas

(Konzert vom 3. Mai 2024 in der Congresshalle Saarbrücken)

Sie spielen auswendig, auch gerne mal in Dunkelkonzerten. Das vision string quartet mischt den klassischen Kammermusikbetrieb auf. Mit selbst Komponiertem, Light Show, Tonabnehmern und Effektgeräten. Die vier Jungs aus Berlin spielen Brahms im Rahmen der Saarbrücker Kammermusik mit genau so viel Herzblut und Können wie eigene Stücke mit Pop- und Jazzappeal.

Zum ersten Mal mit großem Orchester eigene Songs performen: diese Erfahrung durften Anfang Mai Nachwuchssänger und -Sängerinnen vom Verein „2. Chance Saarland“ machen. Mit der Deutschen Radio Philharmonie sind sie auch in der zweiten Ausgabe von „your music. Your voice“ über sich hinausgewachsen und haben vor allem junges Publikum zu Begeisterungsstürmen hingerissen.