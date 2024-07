Rückschau auf einen Olympioniken – Al Di Meola zum 70.

Von Thomas Haak

Eine Zeit lang galt er als schnellster Gitarrist der Welt, der sich seinen olympischen Ruf bereits als Teenager in Chick Coreas Formation Return To Forever erspielte. Mit den beiden nicht minder schnellen Saitenartisten Paco de Lucía und John McLaughlin nahm Al Di Meola 1980 einen Geschwindigkeitswettbewerb namens "Friday Night In San Francisco" auf, danach setzte zusehends ein Prozess der Läuterung ein. An die Stelle stakkatohafter Tonkaskaden traten zunehmend lyrische Texturen, die sich weltmusikalischen Konzepten und der eigenen (italienischen) Migrationsbiografie verpflichtet zeigten.

Al Di Meola:

Fantasia Suite

Al Di Meola, Paco de Lucia & John McLaughlin



Al Di Meola:

Splendido Sundance

Al Di Meola, Paco de Lucia & John McLaughlin



Al Di Meola:

Tango Suite I & III

Al Di Meola



Al Di Meola:

Esmeralda

Al Di Meola



Al Di Meola:

Excerpt From The First Movement Of Heavy Metal

Return To Forever



Al Di Meola:

A Day In The Life

Al Di Meola



Al Di Meola:

Last Tango For Astor

Al Di Meola